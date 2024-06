Trofeo Hoffmann “uno e trino”: due serate per il gran finale dopo 15 di partite e show

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo 13 serate e 80 partite fin qui disputate si prepara alle ultime due serate di calcio in piazza e spettacolo il Trofeo Hoffmann 2024. Venerdì 28 e sabato 29 sarà la volta infatti delle fasi finale nel cuore di Villaverla, in cui il torneo più seguito per gli appassionati del pallone offrirà gli ultimi fuochi d’artificio. Spazio al poker dei migliori sia per gli ultimi atti di Under 13 e Under 15 sia per la prima storica edizione del torneo femminile, per passare a incoronare quelli che saranno i dodicesimi protagonisti a iscrivere la propria denominazione nell’albo d’oro del Trofeo.

Giovedì sera le semifinali per le due competizioni in gara tra i e le “senior”, per designare le aspiranti squadre ad alzare il trofeo sabato sera. Venerdì, invece, le finali di consolazione con il palio i premi riservati alle terze classificate. Finaliste nel torneo sono le corazzate FC Serena Pose in giallonero (2-1 ieri nel duello con Euroansa-Tnt Montaggi) ed Ex Yu (3-2 a Golden Ranch), per la sponda “rosa” Pronto Bar Collo (3-0 a Ristorante Pizzeria Cappuccini Vicenza U19) e Hey Alexa! (2-1 a Flash).

Da ricordare come si era partiti nel galà d’apertura in piazza delle Fornaci di lunedì sera in data 10 giugno, prima di dedicarsi agli ultimi assalti di stasera e domani sera. Venti i team iscritti nella versione tradizionale del TH2024 suddivisi in quattro gironi da cinque squadre. Le prime tre di ciascun gruppo sono avanzate (FC Serena Pose, Ex Yu, Verniciatura Parebon e Rami Food da leaders con pass direttamente per i quarti di finale, poi Golden Ranch, Latin Kings, Futsal 360DI, Goat Bet, Hypnotic, Fisio N, Edil Gostic ed Euroansa-Tnt Montaggi ai playoff incrociati tra seconde e terze), otto le formazioni invece eliminate dopo le 40 partite (maschile) della fase preliminare. E sono state otto anche le baby-squadre in pista per il torneo Youth Generation.

Ottavi di finale, quarti e semifinali con “partite secche” ad eliminazione diretta disputate questa settimana, dribblando anche il meteo pazzerello, e si è arrivati quindi puntuali alla doppia serata dei verdetti conclusivi. Nel girone unico rosa, la novità assoluta nella storia del Trofeo, cinque partecipanti, quattro in semifinale, e tutto pronto per designare la prima vincitrice. Il tutto in un clima di festa e anche di fair play, con spettatori attenti e sorpresi per la qualità dei giocatori del calcio a 11 e del futsal ammirati in campo, con il valore aggiunto offerto dagli ospiti che si sono alternati di serata in serata. “In prestito” campioni e storie da raccontare da altri sport, esibizioni e performance spettacolari e interviste portando messaggi con la valenza sociale, ai microfoni degli speaker Elena Frigo e Omar Dal Maso, le “presenze fisse” di ogni serata.

Stasera si parte alle 20 con la quaterna di finali per i terzi posti di tutti i tornei, compresi quelli che in “orario aperitivo” hanno aperto le serate dei “big” nelle ultime due settimane, poi domani sera ancora “all in” – domani invece a partire dalle 19.30 – applaudendo anche (si spera almeno ) l’Italia contro la Svizzera da piazza delle Fornaci agli Europei, fino alle premiazioni che concluderanno l’edizione 2024 alla presenza di autorità locali, sponsor del torneo, organizzatori e i protagonisti che lo hanno reso uno spettacolo. Oltre 300, a ben vedere: tutti coloro che dai 10 anni in su, sono scesi nel campo rosso allestito nel cuore-Hoffmann di Villaverla.