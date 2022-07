Malo piange insieme ai genitori il piccolo Leonardo. A portarlo via una grave malattia

La comunità di Malo è reduce da un fine settimana caratterizzato da un diffuso cordoglio, dopo la notizia che un piccolo concittadino di appena 9 anni di età è mancato, per le conseguenze di una grave malattia. Il nome del bambino è Leonardo Zanon, ricordato con affetto dalla società di calcio di cui ha fatto parte nel corso di questa stagione sportiva, il Calcio Malo, fino a quando le cure a cui si era sottoposto glielo avevano consentito.

Si era visto in campo fino al mese febbraio, rientrato con i compagni a rincorrere un pallone per breve tempo, dopo la pausa forzata per l’incedere della pandemia che aveva coinvolto il mondo dello sport giovanile. Giocava nei Pulcini insieme ai coetanei nati nel 2013. A darne notizia è stata la storica società sportiva maladense con un post – “Leonardo è salito in cielo” -, informata sabato della tragedia, raccogliendo il sentire comune di tutti i tesserati nerostellati e delle famiglie dei tanti bambini che frequentano il settore giovanile nelle varie squadre.

Tutti loro sono vicini al papà Pierluigi e alla mamma Milanka, che con la sorella minore Elena hanno affrontato mesi difficili accompagnando il bambino in una partita che nessun giovanissimo calciatore della sua età dovrebbe mai affrontare. La loro vicinanza e il tifo dei piccoli compagni di squadra e del mister Roberto Sartori, oltre che degli amici di scuola, non sono bastati, purtroppo, per strapparlo al triste destino. “Quando accadono queste disgrazie – spiega affranto il presidente del club, Sandro Bonato – è impossibile trovare le parole. Il nostro pensiero va ai genitori e alla sorellina, che seguivano Leonardo da vicino anche al campo. Speravamo tanto che questi mesi di assenza servissero per le cure e di rivederlo in campo dopo l’estate, purtroppo così non è stato”.

La famiglia Zanon, che risiede proprio a Malo, ha già ringraziato quanti le sono vicini in questi giorni di lutto. La data e le modalità del giorno dell’addio terreno saranno resi noti probabilmente nel corso della giornata odierna, con la comunità di Malo pronta a schierarsi afianco con parole di conforto, preghiere e gesti di vicinanza, ciascuno a modo proprio, ai parenti più stretti del bambino strappato loro prematuramente da un male incurabile. A lui spetterà un sincero e fragoroso applauso da parte di chi vorrà essere presente nel giorno dell’addio, come (e più) dopo un gol, per salutarlo come merita.