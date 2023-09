Piccioni im..piccioni: contro l’assalto dei volatili arrivano i droni ‘falco’

L’annoso problema dei piccioni e delle colonie infestanti su caseggiati e strutture pubbliche sembra avere i giorni contati. Succede a Malo dove l’amministrazione comunale si è affidata ad un’azienda specializzata per allontanare dagli edifici del centro storico, duomo in primis, le i fastidiosi volativi che vi si annidano. Dopo aver provato con un falco addestrato, la giunta ha deciso di affidare un incarico a Techna Drone che da martedì scorso offre il servizio di ‘anti-piccione’ tramite un drone in grado di riprodurre lo stridere dell’aquila a ciclo continuo, udibile fino a 800 metri di distanza: grazie al suo altoparlante, potrà spaventare e scacciare lo sciame di uccelli.

Come spiega l’azienda, si sfrutta la natura contro natura, simulando un falco

digitale, con veri e propri attacchi contro le prede. Grazie alla presenza costante del

drone falco, induce le colonie dei volatili infestanti, a interrompere il ciclo

riproduttivo a causa dello stress dovuto alla sua presenza. Questa tecnica conosciuta

come ‘bird control’, fa capire agli esemplari maschi che quel territorio non è più

‘sicuro’, essendo naturalmente indotti alla fuga dalla zona d’azione di falchi.

“Un metodo che si è rivelato efficace altrove dove è stato sperimentato con

successo – spiega l’assessore alle politiche ambientali, Nelvio Piazza – e che stiamo

adottando da alcuni giorni, non ancora sufficienti per testarne la validità. Con i falchi

qualche risultato si è visto ma ora il Comune intende ulteriormente ridimensionare il

problema che ci viene segnalato dai cittadini stessi”.

Nel frattempo l’amministrazione comunale invita i residenti, proprietari di immobili

fatiscenti e disabitati, ad usare deterrenti contro gli insediamenti dei piccioni e con

la polizia provinciale sta censendo la presenza di questi volatili nei pressi di aziende

agricole: sono state predisposte gabbie per la loro cattura.

Piccioni ma non solo: in merito invece alla diffusione delle nutrie, proseguono gli interventi dei volontari autorizzati, che effettuano anche il recupero di animali selvatici, per la cattura lungo i corsi d’acqua comunali.