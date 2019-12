Schianto fra tre auto lungo la strada che collega la frazione Molina a Malo

Incidente stradale tra più auto poco dopo le 18di oggi sulla strada che collega Molina a Malo lungo via Vittorio Veneto. Tre mezzi coinvolti, due utilitarie e una monovolume secondo le prime indicazioni dal posto dello scontro. Una giovane donna è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso: avrebbe riportato un taglio al volto, ma non verserebbe in gravi condizioni. Incolumi gli altri due automobilisti usciti dalle rispettive vetture senza richiedere medicazioni al personale sanitario.

Tre nel complesso i mezzi coinvolti, come accennato, con dinamiche del sinistro da accertare in base ai rilievi degli agenti, che hanno raccolto anche le testimonianze dei malcapitati protagonisti. Una parziale invasione di corsia potrebbe aver provocato la carambola, forse con la complicità dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto ambulanza del Suem 118 e la polizia locale. Lunghe colonne si sono formate in entrambe le direzioni di marcia, in una zona dove imperversa il maltempo dal tardo pomeriggio.

Notizia in aggiornamento