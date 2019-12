Stato di agitazione alla Ideal Fenster: parte dei dipendenti senza stipendio da due mesi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I lavoratori della Ideal Fenster Group da oggi 19 dicembre sono in stato di agitazione e hanno proclamato una mobilitazione per la difesa del loro posto di lavoro. Ad alcuni, infatti, non sono arrivate le retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre e mancherà anche la tredicesima mensilità.

Assieme alle organizzazioni sindacali Filctem Cgil e Femca Cisl i lavoratori del gruppo vogliono così denunciare “una mancanza di prospettive per l’azienda” e per questo motivo richiedono ai soci di intervenire per ricapitalizzare le società.

“Se esiste davvero l’interesse di dare continuità alla Ideal Fenster Group si intervenga subito, non possono essere solo i lavoratori a sopportare il sacrificio di questa situazione. Situazione non certo creata per loro responsabilità. Fino a che non ci saranno risposte concrete permarrà lo stato di agitazione” affermano insieme i sindacalisti Massimo Bianco, Antonio Cunsolo e Alessandro De Cao.

Azienda leader nel mercato italiano ed europeo di serramenti e infissi in pvc, la Ideal Fenster ha due stabilimenti: uno a Thiene (Vicenza) in via del Lavoro (zona industriale) e uno a San Nicolò, in provincia di Piacenza. Complessivamente, come afferma il sito aziendale, il gruppo dà lavoro a oltre 200 dipendenti, 30 impiegati tecnici, 30 funzionari di vendita dipendenti ed una fitta rete di rivenditori autorizzati in Svizzera, Italia ed Austria.