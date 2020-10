Scontro tra auto con ribaltamento davanti all’ex albergo “Ai Pini”. Tre feriti lievi

L’urto improvviso tra due automobili, una che s’impenna e si ribalta nel prato a fianco della strada provinciale e l’apprensione per le sorti degli occupanti. E’ accaduto tutto in pochi e concitatissimi secondi stamattina a Malo, quando intorno alle 10 due veicoli sono venuti a contatto tra loro lungo via Schio, sulla Sp46 del Pasubio, proprio di fronte all’albergo “Ai Pini” che sorge lungo l’arteria stradale dell’Altovicentino.

A scontrarsi due vetture che marciavano in direzione opposta secondo quanto spiegato dagli stessi occupanti al personale sanitario del Suem giunto in loro soccorso dall’ospedale di Santorso, dove tre feriti sono state accompagnati in ambulanza per ricevere le cure del caso.

Nessuna delle due persone al volante – per ora non sono note generalità altri particolari sull’incidente – ha riscontrato lesioni tali da pregiudicarne la salute, almeno secondo le prime indicazioni fornite, pur necessitando di un passaggio in pronto soccorso per gli accertamenti clinici precauzionali. Si tratterebbe dei rispettivi conducenti delle due automobili, più un occupante, di cui una si è arrestata dopo aver abbattuto un cartello stradale.

Oltre a una pattuglia della polizia locale maladense sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, per procedere al recupero del mezzo finito ruote all’aria. A risentire del sinistro anche la situazione viaria, visto che le operazioni di soccorso e di ripristino del traffico hanno causato una lunga coda sulla strada provinciale, in particolare per chi scendeva verso sud in direzione Vicenza, smaltita prima di mezzogiorno.