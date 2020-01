Slalom in strada alla guida: in corpo aveva alcol quasi cinque volte oltre il consentito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un serio e grave pericolo per se stesso e per gli altri automobilisti, visto che in in pieno pomeriggio si era messo al volante completamente ubriaco, come dimostrato dal tasso alcolemico di 2,31 mg/l, oltre quattro volte e mezzo oltre la soglia massima consentita. Guai in vista, ma quantomeno è stato fermato prima di creare disagi effettivi, per un 43enne di Isola Vicentina fermato l’altro giorno lungo la strada provinciale del Pasubio, nel territorio di Malo. L’automobilista procedeva in direzione sud zigzagando per la carreggiata, intorno alle 17, tanto da allarmare altri fruitori della strada che hanno avvertito le forze dell’ordine. A bloccare il “pericolo pubblico” una pattuglia di polizia locale, che ha individuato la Fiat Punto in un paio minuti costringendo il conducente ad accostare.

Il guidatore non ha potuto che scendere dall’abitacolo, sottoporsi all’alcoltest e accettare senza repliche un “passaggio” imposto dagli agenti in direzione del comando di Malo. Lì dove sono state ratificate le sanzioni pecuniarie a carico del del 43enne isolano, disposto il sequestro del mezzo e formalizzata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Oltre all’automatico, in questi casi, ritiro della patente.