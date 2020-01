Previsioni meteo 24/26 gennaio. Sabato con qualche nuvola e goccia di pioggia

VENERDI 24 GENNAIO

Bella giornata di sole sul Vicentino con estese brinate mattutine in pianura. La sera nubi in aumento da ovest. Estremi termici in pianura tra -2 e +8°.

SABATO 25 GENNAIO

Una debole saccatura mediterranea andrà a lambire il nostro territorio portando nuvolosità compatta e qualche sporadica precipitazione, nevosa oltre i 1000 metri circa. Attesi 1-5 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve oltre i 1400 meri. Temperature minime in aumento in pianura, in calo in montagna.

DOMENICA 26 GENNAIO