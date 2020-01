Trova un malloppo per strada e lo consegna alla polizia. Si cerca lo sbadato proprietario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gesto da elogiare e più unico che raro quello avvenuto stamattina a Vicenza, nel centro del capoluogo. Uno sconosciuto – si tratterebbe di un cittadino del posto per ora coperto dall’anonimato – si è recato presso uno degli sportelli del comando di polizia locale in strada Soccorso Soccorsetto per consegnare agli agenti una somma di denaro definita dagli stessi come “ingente”.

Altri particolari riguardo le modalità di ritrovamento dei soldi non sono state resi noti, in modo che il legittimo proprietario del malloppo possa fornire indicazioni dettagliate, circostanziate e quindi del tutto credibili per vedersi restituito quanto perduto. Nessuna denuncia per furto o smarrimento risulta presente nei sistemi informatici delle forze dell’ordine.

Facile immaginare lo stupore del personale di pubblica sicurezza che ha accolto l’onesto cittadino presentatosi di fronte, sia per l’atto di genuina correttezza sia per la somma esibita, in banconote quasi sicuramente, che s’intuisce essere ragguardevole. Chi volesse reclamarne la proprietà dovrà fornire ampie garanzie, recandosi di persona presso la sede del capoluogo berico della polizia locale. Probabilmente, il malcapitato quanto sbadato “titolare” del denaro, questa mattina sta assaporando uno stato di angoscia non da poco, fino a quando, almeno, non verrà a conoscenza del magnanimo gesto di uno sconosciuto.

Il quale, in ogni caso, se la accetterà avrà pieno diritto ad una ricompensa come prevede la legge, proporzionale al valore.