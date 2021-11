Stelle Michelin, ecco tutti i ristoranti vicentini che brillano. New entry “La Favellina”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono dieci le Stelle Michelin che brillano nel cielo del Vicentino. L’ultima si è accesa a Malo, in particolare al ristorante “La Favellina” che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento conferito dall’edizione 2022 della rinomata guida gastronomica francese. Oltre a quella assegnata allo chef del locale maladense Federico Pettenuzzo, in Provincia sono state confermate le due stelle a “La Peca” di Lonigo che vanta anche tre forchette del Gambero Rosso.

Nel Vicentino, poi, brillano con una Stella Michelin anche “Casin del Gamba” di Altissimo, “Damini Macelleria & Affini”, “Stube Gourmet” e “La Tana Gourmet” di Asiago, “Aqua Crua” di Barbarano Vicentino, “Spinechile” di Schio e “Matteo Grandi il Garibaldi” di Vicenza. I rigorosi criteri di selezione, applicati in modo omogeneo in 30 Paesi, rendono la Guida Michelin un riferimento nel campo della ristorazione. Gli ispettori Michelin operano in modo anonimo seguendo una consolidata metodologia in tutto il mondo e pagano il conto al ristorante, valutando esclusivamente la qualità della cucina in base a cinque criteri: qualità dei prodotti, gusto e abilità nella preparazione dei piatti e nella combinazione dei sapori, cucina rivelatrice della personalità dello chef, rapporto qualità/prezzo e continuità nel tempo.