Un “falco” multitasking domina il cielo sopra Malo. Attivato il drone-vigile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un “falco elettronico” con i suoi aguzzi occhi digitali sarà messo a disposizione nel futuro della polizia locale di Malo. Allo scopo di garantire uno strumento utile per il controllo del territorio dall’alto. Lo ha annunciato stamattina l’amministrazione comunale maladense, per voce del sindaco Moreno Marsetti, compiendo un significativo passo avanti nell’innovazione tecnologica applicata alla sicurezza urbana.

Denominato Falco 01, il dispositivo aereo è di fatto un drone telecomandato. In dettaglio si tratta di un il sistema aeromobile a pilotaggio remoto che per i più tecnici si definisce “DJI modello Matrice 4T”. L’obiettivo collegato all’implementazione del drone-vigile consiste nel rafforzare il controllo del territorio e migliorare l’efficienza degli interventi in diversi ambiti cruciali per la comunità.

Un “alleato” tecnologico, in altre parole, per gli agenti di polizia locale. Sarà impiegato su molteplici ambiti strategici: dalla lotta alla microcriminalità al contrasto del degrado urbano, impiegando il dispositivo per il sorvolo e la presa visioni di aree pubbliche come parchi e zone sensibili. E ancora tutela del decoro e della salute pubblica, basti qui citare l’annoso problema dei colombi infestanti che la città di Malo ha affrontato in ogni modo. Poi il drone si potrà rendere utile anche ad esempio nei rilievi sugli incidenti stradali, permettendo una ricostruzione più rapida e precisa e migliorando la qualità degli accertamenti. Un altro ambito sarà quello dei controlli sugli abusi edilizi, per la verifica di eventuali difformità o abbandoni illeciti di rifiuti. Andando infine a toccare azioni delicate coma la ricerca e soccorso di persone.

Dotato di termocamera e infrarossi, il “Falco 01” potrà operare anche in condizioni di scarsa visibilità o di notte, offrendo un supporto fondamentale alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine nella ricerca di persone o animali dispersi. “Con l’introduzione del drone, compiamo un passo concreto verso una Malo più sicura, ordinata e all’avanguardia,” ha dichiarato il Sindaco Moreno Marsetti. “La tecnologia ci permette di intervenire in modo più rapido ed efficace in situazioni delicate, dalla sicurezza urbana fino alla salvaguardia delle persone e degli animali.”

I Vice Commissari Fochesato e Pretto, che hanno acquisito il titolo di piloti Uas dopo circa 50 ore di formazione teorica e pratica, hanno aggiunto: “L’implementazione di tale apparecchiatura costituisce senza dubbio un passo in avanti per rispondere in maniera più

efficiente ai bisogni del cittadino, trattandosi di un valido strumento performante e in grado di rilevare i minimi dettagli degli scenari di interesse, sia di giorno e che di notte. Già in dotazione da oltre un mese, abbiamo avuto modo di utilizzarlo per verificare lo stato di manutenzione di alcuni edifici pubblici e per l’accertamento di illeciti ambientali. Tale nuova strumentazione richiederà ovviamente un costante impegno da parte degli operatori per

sfruttare pienamente le potenzialità del dispositivo”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.