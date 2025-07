Tennis: a Washington avanzano Cobolli e Arnaldi. A Umago bene Darderi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ottimo esordio di Flavio Cobolli a Washington. Il tennista italiano si è imposto contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-6 (3) in 1 ora e 23 minuti di gioco. Il fiorentino gestisce bene tutto il match, in particolare il primo set, dove sono risaltati i suoi progressi in ogni aspetto del proprio gioco. Un piccolo calo si è registrato all’inizio del secondo parziale, ma come al solito Flavio è grande nelle rimonte. L’azzurro riesce a fare la differenza con la profondità dei propri colpi e con la capacità di interpretare con grande attenzione la situazione. Si riparte dunque questa notte dagli ottavi di finale contro l’americano Frances Tiafoe.

Arnaldi vince il derby azzurro con Lorenzo Sonego. Il ligure approda così agli ottavi di finale dell’Atp 500 americano imponendosi con un doppio 7-5 in poco più di due ore di gioco. Una partita giocata tra alti e bassi, forse anche per la tensione. Alla fine ad avere la meglio è stato Arnaldi con due set fotocopia: in entrambi è andato in vantaggio di un break, ripreso però da Sonego rientrato in partita all’ottavo game, portandosi sul 5-4, ma sia nel primo che nel secondo set ha perso gli ultimi tre game consecutivi del parziale. Migliore resa con la prima e più vincenti per Arnaldi, troppi errori gratuiti e qualche difficoltà nei punti a rete per Sonego che conferma la sua ‘insofferenza’ per i derby. Per lui è la settima sconfitta consecutiva con un connazionale. Arrivato alla diciassettesima vittoria stagionale nel circuito maggiore, Arnaldi trova agli ottavi di finale il n. 1 del seeding Taylor Fritz.

Sul cemento americano in campo questa sera anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori che nei quarti di finale affronteranno la coppia Erler/Galloway.



A Umago avanza Luciano Darderi. Dopo il trionfo al torneo di Bastad, l’italo-argentino si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250. Darderi, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha superato in due set con il punteggio di 7-5 6-0 il taiwanese Chun-Hsin Tseng dopo un’ora e ventinove minuti di gioco. Adesso nei quarti affronterà il padrone di casa Dino Prizmic.