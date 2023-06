Una piccola “oasi” per gli amici a quattro zampe. E’ la seconda delle quattro previste

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Seconda “Oasi dog” in via di realizzazione a Malo, in vista dell’estate. Si tratta di spazi dotati di recinzioni pensati per far giocare e far correre liberi gli amici a quattro zampe in un’area sicura per gli animali e gli utenti. A giorni partiranno i lavori che permetteranno n tempi brevi di aprire la seconda oasi nella frazione di Case di Malo, in via Volta.

Condizioni meteo permettendo basterà una settima dall’avvio dell’intervento rapido deciso dal Comune maladense per consentire agli utenti e ai cuccioloni di accedere al nuovo spazio verde aperto al pubblico. In una zona in prevalenza a carattere residenziale dove risultano essere molte le famiglie con dei cani in casa.

Prevista l’installazione di una recinzione in rete metallica con cancelletto d’ingresso e inoltre il posizionamento di giostrine e giochi per i cani. Si tratta di un’opera realizzata in economia e che costerà, fra materiali, attrezzature e lavoro, meno di 10 mila euro. “Non sarà l’ultima – assicura il sindaco Moreno Marsetti -. Dai cittadini riceviamo numerose richieste per questo tipo di aree attrezzate. L’impegno sarà quello di realizzarne una anche a Molina e San Tomio, in modo che capoluogo e frazioni ne siano tutti dotati”.