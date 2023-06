Recoaro si risveglia: organizzato un evento di rilancio per la località termale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Momento importante per il futuro economico di Recoaro: dopo essere stato riconosciuto dalla regione come vincitore del bando borghi e, per questo, disposto di una somma di ben 20 milioni di euro garantiti dall’Europa, il paese ospita un importante evento di rilancio.

Si tratta “Piccole Dolomiti 2040, Quale futuro per le Piccole Dolomiti”, un incontro organizzato da Osservatorio Montagna, in collaborazione con Recoaro Bike Park, per il rilancio del territorio, un tempo prestigioso polo turistico che da tempo ha perso visibilità.

L’evento si terrà giovedì 29 giugno alle ore 21 presso il Cinema Lux di Recoaro Terme.

L’occasione ha portato a galla numerosi problemi che impediscono a Recoaro di rifiorire, primo tra tutti la mancanza di un progetto di comunicazione e promozione che unisca le realtà turistiche del luogo.

“Questo impedisce la promozione delle offerte della località, andando a penalizzare l’afflusso turistico. Accostando questa lacuna alle strutture malmesse, il risultato è una situazione davvero infelice per Recoaro.” considera Davide Rigon, consulente marketing per il turismo montano e co-fondatore di Osservatorio Montagna.

L’altro dubbio sorto è il tipo del turismo su cui investire: è urgente rinnovare le offerte, così da rendere la montagna fruibile turisticamente senza che questa riceva danni importanti; questo si può tradurre nel ripristinare le seggiovie come mezzo per raggiungere la quota, in cui la natura offre da sè numerosi sentieri e attrazioni, abbandonando l’idea degli impianti sciistici.

Le terme sono chiuse dal 2019; per essere di nuovo fruibili, hanno bisogno di importantissimi lavori sull’impianto del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua. Ora che i fondi sono stanziati, i problemi riconosciuti e la manutenzione è stata ceduta al Comune per cinquant’anni, tutto sembra far presagire un rilancio della località.

Nell’incontro si discuteranno i possibili sviluppi dell’area; l’evento sarà aperto al pubblico e includerà una sessione di domande e risposte, permettendo una discussione aperta e partecipativa tra il pubblico e gli esperti. Tra questi, Michele Nardelli, autore del libro “Inverno Liquido” e Davide Rigon.

Saranno poi presenti la Prof.ssa Maria Chiara Cattaneo, del CRANEC Università Cattolica Sacro Cuore e Società Economica Valtellinese, e il Sindaco di Recoaro Armando Cunegato, che darà un aggiornamento sui progressi realizzati e i piani futuri per la rigenerazione del territorio.

Vi saranno amministratori locali, imprenditori della zona e dell’alto vicentino, investitori privati, rappresentanti del CAI e associazioni del territorio, tutti animati da un rinnovato interesse per il polo turistico termale.

L’incontro mira a riportare l’attenzione delle comunità circostanti alla meta, offrendo uno sguardo approfondito sulle opportunità e le sfide future di Recoaro e delle Piccole Dolomiti.

Ulteriori informazioni al link: https://osservatoriomontagna.it/evento-rilancio-recoaro-piccole-dolomiti/