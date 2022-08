Maltempo, investiti 300 mila euro per evitare allagamenti a Giavenale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due importanti interventi si sono conclusi qualche giorno fa per evitare danni da maltempo di ampia portata come ad esempio le cosiddette “bombe d’acqua“. Per un costo totale di 300 mila euro, in parte finanziati dal Ministero dell’Interno, i lavori sono stati eseguiti a Giavenale, in via Carlo del Prete e via Giavenale di Sotto nel tratto che da via Martiri di Malga Zonta arriva fino a via Martiri di Mauthausen. Conclusi secondo i tempi stabiliti, gli interventi, che anticipano la stagione temporalesca, eviteranno pesanti preoccupazioni ai cittadini residenti.

Per la sua posizione, via Carlo del Prete, era spesso coinvolta da notevoli apporti di acque meteoriche provenienti dai terreni a monte e dalla strada stessa che era priva di caditoie. In via Giavenale di Sotto, invece, vi era una situazione di criticità causata dalle eccessive pressioni della rete di smaltimento delle acque provenienti da nord del quartiere.