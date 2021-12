Andrea Pennacchi ospite speciale alla consegna del Premio Culture “Ca’ Alta”

Si sta per concludere la rassegna “Sopra la panca” che tra novembre e dicembre ha animato Marano Vicentino con un ricco calendario di appuntamenti di teatro, musica, cinema e narrazione. L’ultimo appuntamento è in programma per sabato 18 dicembre alle 20.30 all’auditorium comunale con la consegna del Premio Culture “Ca’ Alta” e delle borse di studio, intitolate a Giulio Regeni, alle studentesse e agli studenti meritevoli del paese. Ospite d’eccezione dell’evento sarà l’attore e regista Andrea Pennacchi, al quale verrà consegnato il riconoscimento per la sezione nazionale.

Il nome del vincitore o della vincitrice del premio per la sezione locale, invece, sarà svelato la sera stessa, scegliendo tra le 16 candidature pervenute alla Biblioteca da parte dei cittadini. “È una serata speciale e molto attesa per premiare giovani studenti e studentesse che incontreranno sabato sera Andrea Pennacchi sul palco dell’auditorium, e per premiare così il valore del loro impegno, nel nome di Giulio Regeni per continuare a chiedere verità e giustizia – commenta il sindaco, Marco Guzzonato -. Quella sera conosceremo anche la scelta del comitato Biblioteca in merito all’assegnazione del Premio Culture 2021, per il quale quest’anno sono arrivate numerose candidature, con solide motivazioni”. Il premio è una medaglia d’argento realizzata dall’artista maranese Pino Guzzonato.

La serata è a ingresso libero e si consiglia la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.marano.vi.it , o telefonando al numero 0445.598861, o tramite il link https://premio-culture-ca- alta.eventbrite.it. L’iniziativa si svolge nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19; si accede esibendo il Green Pass rafforzato (“Super Green Pass”).