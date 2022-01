Cade dal secondo piano durante una crisi glicemica: morto un papà di 45 anni

Dramma il primo giorno dell’anno in una giovane famiglia di Marano Vicentino: Manuel Busato, 45 anni compiuti da poco, convivente e padre di una bimba di poco più di un anno e in attesa del secondogenito, è morto precipitando dal terrazzo al secondo piano dell’edificio in cui abitava con la compagna e la figlia.

Il dramma è avvolto nella riservatezza necessaria in situazioni così dolorose e delicate, ma da quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia il 45enne, che soffriva di diabete, era risultato positivo il giorno precedente ad un tampone effettuato all’ospedale di Santorso.

Il giorno dopo, il dramma, che da quanto emerge pare potrebbe essere stato causato da allucinazioni legate ad una grave crisi di iperglicemia, possibile nel caso di un’infezione come quella provocata dal virus Sars-Cov2. L’uomo è infatti precipitato praticamente sotto gli occhi della compagna. I soccorsi sono stati immediati e i sanitari dell’ambulanza del Suem, accorsa dall’ospedale di Santorso, hanno tentato a lungo di strappare il 45enne alla morte, ma si son dovuti alla fine arrendere. Al momento non è ancora stata resa nota la data del funerale e massimo riserbo anche da parte delle forze dell’ordine, in ossequio alla nuova normativa che vieta la diffusione di notizie alla stampa senza previa autorizzazione della Procura della Repubblica.

La tragedia ha lasciato senza parole tre comunità: oltre a quella di Marano, quella di Piovene, paese d’origine della compagna Eleonora Pretto, e quella di Schio, dove la giovane mamma ha lavorato a lungo. La compagna di Manuel Busato ora dovrà raccogliere tutto il suo coraggio per superare questa dura prova e guardare al futuro insieme alla figlia e al secondogenito, atteso per il mese di luglio. Attorno, avrà i familiari e i tanti amici che apprezzavano Manuel, descritto da chi lo conosceva come una persona speciale, solare, innamorato della compagna e della bimba nata a fine 2020. I suoi coscritti di Marano Vicentino (classe 1976) hanno avviato, per sostenere Eleonora, una raccolta fondi a cui sarà possibile contribuire anche in occasione del funerale, quando questo verrà celebrato.