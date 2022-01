Previsioni meteo 4-6/1, arriva la prima (breve) ondata di maltempo del 2022

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone africano che da più giorni copre la nostra provincia, portando temperature elevate in montagna e nebbie in pianura, si ritira verso la penisola iberica lasciando libero accesso a correnti instabili di origine atlantica. Questa lunga fase stabile quindi volge ormai al termine grazie a precipitazioni diffuse in arrivo a metà settimana con deciso calo termico soprattutto sui rilievi dove tornerà la neve.

MARTEDI 4 GENNAIO

Sarà una giornata coperta in pianura per nuvole basse. Limite delle nubi tra i 1.000 e 1.500 metri, oltre tali quote in montagna si potrà vedere ancora un po’ sole offuscato da qualche velatura di passaggio. Temperature in lieve aumento in pianura, in leggero calo sui monti.

MERCOLEDI 5 GENNAIO

Le piogge bagneranno la provincia già dalle prime ore del mattino. Saranno fenomeni per lo più di debole intensità, la neve cadrà inizialmente dai 1.500 metri. Nel primo pomeriggio entreremo nel vivo del peggioramento, pioggia moderata in pianura, a tratti battente sulle pedemontane, limite della neve in calo sui 1000 metri. La sera ultime precipitazioni, più presenti sul Vicentino orientale con limite della neve che calerà a 700-800 metri di quota. Sono previsti generalmente 10-25mm di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 1.500 metri. Temperature in deciso calo dalla sera a tutte le quote.

GIOVEDI 6 GENNAIO

La mattina cielo per lo più nuvoloso, con prime schiarite a partire dall’Altovicentino. Nel pomeriggio/sera ampi rasserenamenti ovunque. Correnti fredde da est con zero termico attorno i 1.000 metri. Estremi termici in pianura tra +1 e +8°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Dopo questa perturbazione nel lungo termine non si vedono altre precipitazioni significative sul Vicentino. Il clima si manterrà invernale con gelate notturne a tutte le quote.