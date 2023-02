Previsioni meteo 7-9/02, giorni di gelo e senza precipitazioni nel Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Continuano gli afflussi molto freddi dai Balcani, che però non portano nessuna precipitazioni sul Vicentino. Dopo un paio di giornate nuvolose il cielo tende a schiarire. Questo favorirà ancora di più il calo delle temperature notturne con temperature sottozero a tutte le quote.

MARTEDI 7 FEBBRAIO

La mattina il cielo si presenterà ancora nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la provincia. Nel pomeriggio ad iniziare da sud arriveranno delle schiarite sempre più ampie fino a cielo sereno in serata. Temperature stazionarie nei valori massimi, in calo le minime.

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO

Giornata per lo più soleggiata in pianura con poche nubi. Copertura nuvolosa più compatta in montagna dove non si esclude qualche fiocco. Gelo sui rilievi anche di giorno con zero termico intorno ai 400/500 metri. In pianura in caso di cielo sereno la mattina punte minime di -4/-5°.

GIOVEDI 9 FEBBRAIO

Da sereno a poco nuvoloso su tutto il territorio. Potrebbe essere una delle giornate più fredde dell’inverno, sia in pianura che in montagna. Intense gelate ovunque con picchi di temperature minime di -6° su medio e basso Vicentino.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo stabile e soleggiato anche nel fine settimana quando l’alta pressione si posizionerà sul centro Europa, favorendo un primo aumento termico sulla nostra provincia, soprattutto nelle temperature diurne. Oltre non si vedono possibili peggioramenti del tempo.