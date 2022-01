Comunità in lutto per Manuel, il papà 45enne vittima di una caduta in casa. Venerdì l’addio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stata fissata la data delle esequie di Manuel Busato, che si terranno venerdì alle 15 a Marano Vicentino, a poco meno di una settimana dal drammatico primo giorno dell’anno 2022 in cui il 45enne ha trovato la morte cadendo dal terrazzo di casa. Non si sarebbe trattato di un gesto intenzionale, come ormai appurato, ma della tragica conseguenza di un malore, una probabile crisi di natura glicemica derivante da uno stato di sofferenza dovuto al diabete. Il volo di alcuni metri dal primo piano dell’o stabile gli è costato la vita per i traumi riportati all’impatto a terra, praticamente sul colpo.

L’ultima parola sulle cause spetta alla Procura di Vicenza sulla base delle testimonianze e dei rilievi dei carabinieri della compagnia di Thiene, tenuti al massimo riserbo sulla base delle recenti normative. Manuel Busato lascia la compagna Eleonora, una bimba che ha compiuto il primo anno di vita lo scorso autunno e il secondogenito nascituro, atteso per i primi giorni della prossima estate. Oltre ai familiari con cui era cresciuto a Marano, in particolare i genitori Rosa e Giantonio e la sorella Debora. E più paesi dell’Altovicentino sconvolti per la notizia della prematura morte di questo papà, conosciuto anche negli ambienti del calcio a 5 amatoriale per i suoi trascorsi sportivi al Silva, il club del paese.

Sul tragico fatto che sconvolge nuovamente la comunità di Marano, dove la coppia stava formando una famiglia con la felicità intorno all’attesa di un nuovo fiocco rosa o azzurro, si è espresso il primo cittadino Marco Guzzonato. Il lutto che ha colpito l’abitazione di via Matteotti ha scosso tutti i cittadini in questi primi giorni del 2022, molti dei quali si sono messi a disposizione per sostenere un’iniziativa solidale promossa dai coscritti classe 1976: una raccolta fondi a favore di Eleonora e dei bimbi che da unico genitore dovrà far crescere senza il necessario supporto del padre, mancato in circostanze così improvvise.

“Il sindaco e l’amministrazione comunale – si legge nella nota diffusa ieri al pari della data delle esequie – esprimono profondo sgomento per la prematura scomparsa di Manuel Busato. La comunità tutta, in queste ore durissime, abbraccia la compagna con la loro amata figlia e con il loro amore che ancora deve arrivare, i genitori, la sorella, i parenti, i tanti amici e amiche”. Tanti i messaggi di conforti e di ricordo dedicati a Manuel, descritto come padre attento e affettuoso e sul piano professionale come lavoratore modello: era da tempo dipendente dell’azienda Esse2 di Molina di Malo.

Ad ospitare la cerimonia funebre sarà la chiesa parrocchiale nel centro di Marano, venerdì 7 gennaio alle 15, mentre domani sera (alle 18) sarà recitata nello stesso punto di ritrovo sacro la veglia di preghiera. Per partecipare alla raccolta fondi è da ieri possibile effettuare una donazione attraverso bonifico (Iban IT62O0866960490009000957935, intestato alla famiglia Busato). Inoltre, saranno allestite delle apposite cassette in chiesa a Marano e presso la gioielleria “Fantasy Gold” sempre a Marano Vicentino.