Rinnovate le aree gioco del Parco della Solidarietà e di via Padre Cavedon

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Due rinnovati parchi gioco adatti a bambini e bambine piccoli e anche a quelli più grandi. Sono nel Parco della Solidarietà e nell’area verde in via Padre Piergiorgio Cavedon, a Marano Vicentino, dove i giochi esistenti erano arrivati a fine vita e il Comune ha investito 60mila euro dei fondi del bilancio comunale per prendersene cura e rinnovarle.

Per il Parco della Solidarietà, che si trova nel cuore del paese e ha una superficie di oltre 20mila metri quadri, sono stati acquistati dei giochi adatti ai bambini più piccoli, nell’età della scuola materna: sono dei giochi musicali (xilofono e tamburi), un tappeto elastico e dei giochi a molla, tutti adatti a essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Nello spazio di via Cavedon è stata invece scelta la posa di giochi adatti anche a bambini più grandi: una torre gioco multifunzione, un bilico e una altalena doppia, con una pavimentazione anti-trauma, come previsto dalla normativa.

Delle aree verdi di via Padre Piergiorgio Cavedon si occuperà la sezione maranese dell’associazione Cacciatori veneti, tenendole sfalciate e in ordine. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale.

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