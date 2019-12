Educazione “green” nelle scuole: il Comune dona le ecoborracce in alluminio agli alunni

In arrivo 600 eco-borracce in alluminio da regalare a tutti i bambini e gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Marano Vicentino. I primi a riceverle in dono, proprio a pochi giorni dal Natale imminente, sono stati i baby studenti dell’istituto elementare “Antonio Fogazzaro”: consegnate direttamente nelle loro mani dal sindaco, di colore verde e capienti 300 millilitri, con il logo “Marano per l’ambiente”. Una proposta mirata a limitare il consumo di materie plastiche, all’interno di un percorso di educazione ambientale

intrapreso dall’amministrazione comunale locale.

Fautrice dell’iniziativa l’assessore all’Ambiente, Alessandra Cavedon. “È sempre più urgente la necessità di adeguare i nostri comportamenti secondo criteri di sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla produzione di rifiuti. In questi anni abbiamo realizzato iniziative e campagne di educazione ambientale, consapevoli che letante azioni positive possono portare a un cambiamento culturale e a una maggior sensibilità ambientale – continua l’assessore -. Donare a ciascun scolaro maranese una borraccia è un ulteriore passo nella direzione giusta, educando i più piccoli a una vita con meno plastica monouso, riducendo degli sprechi e incentivando l’uso dell’acqua di rubinetto”.

1 di 4

Con l’inizio dell’anno le borracce saranno consegnate anche ai bimbi delle due scuole dell’infanzia, “Castello Incantato” e “L’arca”, arrivando a distribuirne oltre 600.

Tutte le borracce sono state donate dalla cooperativa sociale Cristoforo di Pontassieve (Firenze), a cui sono affidati fino al 31 dicembre 2020 una serie di servizi collegati al funzionamento del centro cottura di Marano. Anche qui, si tratta di un regalo assai gradito.