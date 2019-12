Due palasport da sistemare: lavori lampo su sintetico e illuminazione durante le feste

Lavori in corso da oggi e durante le festività natalizie per restituire ai tanti sportivi di Cornedo Vicentino due impianti dopo interventi mirati, più sicuri e funzionali. Sul piatto complessivamente circa 65 mila euro per provvedere al completo rinnovo dell’impianto di illuminazione del “tempio” del calcio a 5 vicentino, il Paladegasperi, e per il rifacimento del campo sintetico che ospita le attività di tennis e calcio a 5 del vicino Palasobradinho, ormai datato e usurato. Il manto sarà integralmente rimosso e sostituito, per un importo di 56 mila euro in modo da restituire a ragazzi e cittadini che praticano lo sport del cuore un pavimento di gioco più sicuro all’interno della struttura.

Meno impegnativa per le casse comunali la sostituzione delle 26 lampade inglobate nella tensostruttura del Paladegasperi, per 9 mila euro. Al loro posto i fari a led di nuova generazione. Un “Natale e dintorni” quindi di lavori da completare nel breve periodo, in modo da non interrompere le attività sportive delle associazioni e creare il minimo disagio. Ad annunciare il via al doppio impegno è l’assessore Angelo Frigo. “L’impianto interno alla struttura non era più in grado di garantire un’illuminazione adeguata, oltre a necessitare di continui interventi di riparazione i proiettori a led non solo garantiscono la luce adeguata sul campo da gioco, ma anche una riduzione dei costi energetici”.

Sul capitolo di spesa più ingente nell’altra struttura adiacente, “approfittando – prosegue Frigo nel commento espresso attraverso una nota alla stampa – della sospensione delle attività per le festività, abbiamo dato il via ad un intervento che non poteva più aspettare. L’attuale pavimentazione versa in una situazione di usura tale da causare notevoli disagi per i ragazzi che vi praticano sport. Abbiamo, quindi, stanziato i fondi e programmato la sostituzione nella prima finestra utile”.