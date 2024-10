La cagnolina Perla restituita al canile e subito adottata. Enpa: “un grande sollievo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per la gioia di chi l’ha accudita praticamente da pochi giorni dopo la sua nascita, vale a dire dei volontari di Enpa che si alternano nel nuovo canile sanitario di Schio, la piccola Perla è tornata “a casa”. Almeno in attesa di una nuova cuccia per quando sarà pronta per l’adozione da parte di una famiglia. Vale a dire, solo tra poche ore.

Sarebbe stata vista e raccolta in un terreno agricolo, nella periferia della città, da un uomo che camminava col suo cane per campi. Questa la versione addotta prima di consegnare la sbarazzina cucciola nelle mani di chi l’attendeva con ansia da martedì. Stamattina questi si è presentato agli operatori dell’associazione che si prende cura degli animali in stato di bisogno, proprio con Perla in braccio.

L’identità di questo soggetto sconosciuto è da ritenersi coperta dal riserbo, e sarà facoltà di quest’ultimo accettare o meno i 1.000 euro di ricompensa offerti per facilitare il ritrovamento – o meglio dire forse la restituzione? – proprio di Perla. Una lauta ricompensa che per qualcuno sui social ha ipotizzato assumere i contorni di un “riscatto“, vista la cifra messa a disposizione sull’onda emotiva del momento, considerando un fattore importante: la piccola Perla è sofferente ad una zampetta e sta affrontando una terapia per guarire, con il rischio di non sopravvivere. La priorità, insomma, era unica: riportarla al canile salva.

Già oggi pomeriggio, una volta verificate le sue condizioni di salute – che appaiono buone – la “scricciola” sarà affidata a una famiglia vicentina giudicata adatta e che saprà dunque prendersi cura di lei. Così come del resto era già previsto nei giorni scorsi, prima del colpo di scena della scomparsa, e adesso di quello che si può definire come lieto fine. Altra buona notizia “al quadrato”: le due sorelle di Perla – stessa cucciolata – già nei prossimi giorni saluteranno i volontari e saranno accolte in nuove abitazioni. “Finalmente potrò tornare a dormire tranquilla – ci confida Federica De Pretto, portavoce di Enpa Thiene-Schio -, quasi facciamo fatica a crederci che ci sia stata restituita. Purtroppo questo tipo di cani fanno gola a certa gente, faremo in modo che fatti simili non possano più accadere”.

La cucciola di razza pinsher, di circa 9/10 mesi di vita, era misteriosamente scomparsa dal box della struttura nella giornata di martedì, all’incirca all’ora di pranzo. Un esemplare “mini”, di appena un chilo di peso, Perla non poteva in alcun modo essere scappata da sola. Esclusa da subito l’ipotesi già di per sé remota di un uccello rapace, vista la copertura dello stallo, non rimaneva che pensare al rapimento di animale, – configurabile come reato di valenza penale, va evidenziato – per quanto in circostanze del tutto inedite. Qualcuno si era introdotto nella struttura, dimostrando una certa agilità: avrebbe scavalcato non una ma ben tre recinzioni contando il box. Per poi mettersi la cucciola sottobraccio e fuggire. Della vicenda erano stati informati i Carabinieri della stazione di Schio. Da oggi, una nuova casa per lei a Grumolo delle Abbadesse.