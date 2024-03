La borsa sparisce dall’auto e si rivolge agli agenti. Denunciati in due grazie al targa system

Aveva parcheggiato la sua auto nei pressi delle scuole di Marano Vicentino, assentandosi solo per una manciata di minuti ma, al suo ritorno, si è trovata un’amara sorpresa: la borsa lasciata incautamente sui sedili aveva fatto da “esca” per uno o più malintenzionati, che se ne sono impossessati.

A quel punto, alla donna vicentina rimasta di colpo senza portafoglio, documenti personali e altri oggetti contenuti nella borsa rubata non è rimasto che farsi accompagnare al comando di polizia locale Alto Vicentino di Schio, per la denuncia.

L’episodio di cronaca locale risale alla scorsa settimana ma è di stamattina la notizia della denuncia (doppia) dei presunti responsabili del furto. Gli agenti del consorzio si erano subito attivati, andando a “spulciare” tra i filmati di videosorveglianza e i varchi elettronici installati nel paese, con in mano l’orario preciso in cui l’automobilista aveva parcheggiato il suo veicolo a Marano. Proprio grazie al targa system, quindi, si è giunti ad individuare la vettura su cui erano saliti due uomini, indicati come i possibili autori materiali del reato.

A distanza di poche ore, nello stesso giorno del furto e quindi della denuncia formalizzata, gli agenti scledensi sono giunti ad individuare il mezzo utilizzato dalla coppia e porlo sotto sequestro, e procedere alla notifica della denuncia in solido per i due per furto in concorso. Per il momento non sono noti altri dettagli sulle loro identità, provenienza ed età, ma dal Comune di Marano si viene a sapere che per entrambi è stato firmato il foglio di via – della durata di 3 anni – dal territorio maranese.

“Ringrazio il Comando di Polizia Locale Alto Vicentino – ha dichiarato il sindaco di Marano, Marco Guzzonato – per l’efficace lavoro di contrasto a questi fenomeni di criminalità. Il risultato é anche il frutto della costante collaborazione con l’amministrazione comunale, con la cittadinanza che segnala episodi simili e dell’uso di telecamere e varchi. In merito a tali strumentazioni, tra l’altro, è in corso un lavoro di rinnovamento e implementazione”.