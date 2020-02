Le gabbie vuote riempiono di gioia i cuori dei volontari Enpa. Adottato anche “Hero”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gabbie tutt’altro che desolatamente vuote. Nessun guaito, nè scodinzolio nè abbaio, e tutto questo, paradossalmente solo per chi non conosce la realtà di un canile, rappresenta una bella, bellissima notizia. Tanto da fare il giro del web ed essere ripresa perfino dai mass media nazionali come Tgcom24. Ad annunciare quella che appare una conquista è la portavoce responsabile Federica De Pretto attraverso i canali social, postando l’immagine degli spazi lasciati liberi da cuccioli, trovatelli e quattro zampe di ogni genere ed età che hanno trovato una casa nelle ultime settimane. Grazie alla bontà e ci si augura all’affetto dei nuovi padroni, ma soprattutto all’impegno quotidiano e a volte estenuante dei volontari, in questo caso dell’Enpa Thiene-Schio. “Hero” è stato l’ultimo cagnolino a salutarli, ieri, lasciando uno di quei rari vuoti che riempiono il cuore, almeno per chi ama gli animali.

“Domani canile chiuso perLa notizia apparsa mancanza di cani“. Questo il titolo che riassume, quasi fosse una burla, uno status quo non inedito ma pur sempre fuori dall’ordinario in tema di canili pubblici. Che si erge a notizia, appunto, vista l’eccezionalità. La sezione locale di Thiene e Schio, che raggruppa circa 200 soci con diversi incarichi e che segue 32 comuni dell’Altovicentino, mostra una foto del canile sanitario di Marano, con l’orgoglio di chi ogni giorno da anni mette un mattone per realizzare un obiettivo che, per quanto temporaneo, rende merito all’attività dei tanti amanti degli animali che si prodigano nel tempo libero. Negli ultimi 3 anni sarebbero circa 150 tra cani e gatti i quattro zampe adottati dopo esser stati ospitati nel canile sanitario dell’Altovicentino.

Un risultato significativo raggiunto anche attraverso i moderni canali di comunicazione, dalla sezione del sito web dedicata alle adozioni di cani e gatti che cercano casa, alla pagina Facebook fino ai vari eventi che l’ente organizza periodicamente. Va detto che non tutti gli animali domestici della zona hanno ancora effettivamente trovato una famiglia, visto che parecchi si trovano “in affido”, con cuccioli in stallo presso le abitazione dei volontari, motivo per cui chi fosse interessato può contattare l’associazione al numero 347.6178639, tra le altre cose presente sabato prossimo al Centro Commerciale Thiene (dalle 10 alle 19) con un banco informativo sulle attività in corso. Saranno disponibili gadgets e articoli per gli amici pelosi, con ricavato a favore di Enpa e la possibilità di diventare socio dello stesso ente nazionale protezione animali.