Nicola è morto, ora Ice cerca casa. Pur spaventato, non ha lasciato il suo padrone ormai esanime

Il padrone è morto e ora il suo fido Ice cerca casa. E’ ancora scosso il vicentino per la morte del giovane Nicola Dal Maso, il 35enne trovato senza vita alle prime ore di mercoledì 15 gennaio, riverso sull’asfalto colto da un probabile malore mentre si trovava a passeggiare a pochi passi da casa nella frazione di Motta, nel comune di Costabissara.

Una morte crudele per il giovane papà, trasferitosi poco tempo prima da Villaverla, suo paese d’origine: un ragazzo pare con qualche fragilità passata, sulla cui fine improvvisa dovrà far ora luce l’esame autoptico deciso dalla magistratura, prima di procedere poi all’ultimo saluto. Un epilogo tragico, a cui si lega anche il destino di Ice, il labrador di 8 anni e mezzo che quel giorno, come tanti altri, era a passeggio col suo inseparabile padrone umano. Proprio il suo vagabondare confuso – che lo ha portato oltretutto a ferirsi nello scontro con un veicolo di passaggio – ha attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno quindi allertato le forze dell’ordine. Fino alla macabra scoperta. E oggi per Ice c’è la necessità di trovare una nuova famiglia, in grado di donargli quell’affetto brutalmente venuto meno: tanti gli appelli, non ultimo quello di Enpa, che ha raccolto il messaggio dell’ex fidanzata della vittima, al momento custode dell’amico a quattro zampe. Un amico capace di non lasciare, pur smarrito, quel ragazzo diventato uomo: compagno di giochi e di risate, fino a quel maledetto mercoledì.