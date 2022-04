Al via le celebrazioni per il centenario di Luigi Meneghello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto pronto a Malo per l’avvio delle celebrazioni dedicate ad uno dei cittadini più illustri del territorio. Luigi Meneghello è stato una figura tra le più rappresentative e originali della letteratura italiana ed europea contemporanea. Nato a Malo il 16 febbraio 1922, morì a Thiene nel 2007. Per ricordare la figura letteraria, l’amministrazione comunale con un gruppo di studiosi ha messo in agenda una serie di appuntamenti, il primo in programma sabato 2 aprile.

Sarà una mostra fotografica ad aprire le celebrazioni, sabato 2 aprile dalle ore 17, una vasta collezione di immagini faranno rivivere le gesta di Meneghello. Dalle 20.30 l’Auditorium San Gaetano ospiterà il pubblico per raccontare la storia dello scrittore, con la presenza di Roberto Ciambetti presidente del Consiglio regionale, Moreno Marsetti sindaco di Malo e Silvia Berlato assessore alla cultura di Malo. Previsti gli interventi di Pietro De Marchi, titolare della cattedra di Letteratura italiana all’Università di Zurigo; Francesca Caputo, presidente del Comitato per il Centenario e e professore di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Milano Bicocca; e Ernestina Pellegrini, professore di Letterature comparate all’Università di Firenze. Modera Luca Ancetti direttore del Giornale di Vicenza. Saranno proiettati anche due video a tema, mentre nel pomeriggio sarà inaugurata la mostra fotografica “Persone e luoghi nei libri di Luigi Meneghello” (ore 17, resterà aperta fino al 16 aprile).

Ai microfoni di Radio Eco Vicentino l’assessore alla cultura del comune di Malo, Silvia Berlato poche settimane fa aveva ricordato l’illustre concittadino e presentando proprio il programma per le celebrazioni del centenario.

“Luigi Meneghello è stato un maladense che ha saputo valorizzare il suo territorio; il suo ‘dispatrio’ in Inghilterra gli ha consentito di ripensare in maniera distaccata alla sua infanzia trascorsa a Malo – spiega l’assessore – la sua scrittura è molto elevata e ricercata, di conseguenza non immediata, era ironico ma non banale, sapeva mettere ironia nei suoi racconti senza essere scontato”. Le celebrazioni del centenario hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza, in particolare i giovani, alla figura e alle opere dello scrittore.

Il calendario prevede anche 12 incontri di lettura delle opere dello scrittore maladense, con cadenza mensile. “Un’altra iniziativa per il Centenario – racconta l’assessore Berlato – è ‘A spasso per Malo con Meneghello’, nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre, tutte le domeniche sono previste delle passeggiate nei luoghi descritti dall’autore. In questi spazi verranno installate delle targhe riportanti delle citazioni dello scrittore in modo tale da avere una ricostruzione immediata che consenta di legare i luoghi ai suoi libri”.

Con la partecipazione delle scuole è stata organizzata invece una rievocazione storico-folcloristica allo scopo di avvicinare lo scrittore ai più piccoli: “Tramite i racconti di Luigi Meneghello, gli studenti tenteranno di immedesimarsi nei bambini di una volta e riproponendo i giochi descritti dall’autore nei suoi libri – illustra l’assessore alla cultura – ci sarà anche un premio artistico letterario dove i bambini potranno esprimere le loro potenzialità scrivendo delle storie ispirate al materiale di Meneghello”.

All’interno del programma è previsto anche un concerto del maestro Mario Lanaro che ha realizzato una composizione musicale originale dedicata allo scrittore: una prima esecuzione assoluta.

Tutte le info sul Centenario su luigimeneghello.it.

Per approfondire il pensiero e le riflessioni di Luigi Meneghello da non perdere un emozionante docu-film di Carlo Mazzacurati: ‘Ritratti’, dove Marco Paolini intervista l’autore in un intenso dialogo ricco di umanità ed ironia.