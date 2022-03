Sacchetti di marijuana nel freezer di casa. La “bolletta” tradisce il coltivatore di cannabis

Viveva da solo in un appartamento di Marano Vicentino ma, bollette alla mano, i suoi consumi erano quattro volte superiori a quelli di una famiglia composta da una coppia di genitori e due figli. Ecco perché della questione sono stati interessati gli agenti di polizia locale Nord Est e Alto Vicentino, anche se probabilmente essi si aspettavano piuttosto di trovare qualche inquilino abusivo e non una serra fai da te, con all’interno 9 rigogliose piante di cannabis alte circa 1 metro. Oltre a più sacchetti di marijuana pronta per lo smercio, oltre 300 grammi in tutto.

“Titolare” della coltivazione privata delle piantine, ovviamente senza alcuna autorizzazione in merito, è un uomo di 39 anni residente nel paese. Del maranese non sono state rese note altri dati sensibili in quanto, pur se colto con le mani sul fatto, ad oggi risulta solo denunciato per l’ipotesi di reato di coltivazione illecita.

E’ stato accertato dagli stessi agenti che il 39enne vivesse solo nell’alloggio, nel corso del blitz andato in scena mercoledì scorso, con impiegate in missione in missione congiunta dai comandi di Schio e Thiene. Questo perché si attendeva di trovare all’interno un numero imprecisato di persone presenti nel domicilio, portando un contingente congruo di operatori per le eventuali operazioni di riconoscimento. Invece, una volta all’interno dell’edificio, gli agenti si sono imbattuti nell’unico occupante effettivo, ma anche nell’odore inconfondibile di cannabis di cui hanno chiesto subito spiegazioni, iniziando la perquisizione e trovandosi di fronte alla mini serra attrezzata.

L’inquilino ormai messo alle strette dall’evidenza ha consegnato un pacchetto contenente foglie di “maria”, per 39 grammi, assicurando di non detenerne altra, dopo che gli agenti

prendevano in consegna le 9 piante presenti. Non potendo certo credere “alla parola” del 39enne, la perquisizione è proseguita in maniera minuziosa fino a trovare all’interno di un congelatore altri 5 sacchetti colmi di foglie di cannabis. In tutto, quindi, 320 grammi.