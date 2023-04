Strada Maranese, troppi incidenti: tre mortali in 5 anni. Si abbassano i limiti di velocità

La convergenza di intenti di tutti gli enti coinvolti riguarda più aspetti: fare tutto quanto in potere dei Comuni e della Provincia per arginare l’annoso problema degli incidenti stradali lungo la Sp 122, meglio nota come “Strada Maranese”, abbassare i limiti di velocità in maniera mirata e, come evidenziato nel corso di una conferenza stampa sul tema tenuta a Malo alla presenza dei sindaci dell’Altovicentino, essere consapevoli che questa misura da sola non basterà per scongiurare altre “croci” lungo l’arteria che collega Marano a Schio e viceversa, con un tratto che in realtà insiste anche sul territorio di Thiene.

I nuovi limiti di velocità sono stati tracciati dopo aver seguito le procedure richieste in base al Codice della Strada, con la Provincia di Vicenza a ufficializzare attraverso una “mappa” le nuove regole per automobilisti, motociclisti e camionisti, il tutto con il supporto tecnico di Vi.Abilità, la società attraverso la quale gestisce la rete viaria di competenza.

Ad illustrare i nuovi limiti sono stati giovedì mattina Andrea Nardin, da due mesi presidente della Provincia di Vicenza, e i primi cittadini di Schio, Valter Orsi, Thiene, Giampi Michelusi, e Marano Vicentino, Marco Guzzonato. “I limiti di velocità passeranno dagli attuali 80 e 90 km/h a 50 e 70 km/h, a seconda del tratto interessato – ha esordito Andrea Nardin -. L’obiettivo condiviso da tutti è garantire maggiore sicurezza agli utenti, tenuto conto non soltanto dell’intenso traffico a cui l’arteria è sottoposta, ma anche delle modifiche che negli anni ha subito”. Da ricordare che la Maranese ha inizio nella rotatoria di Thiene da dove nell’uscita Nord ha inizio la bretella da via dell’Autostrada, per terminare dopo la frazione di Giavenale alle porte di Schio alla rotatoria con passaggio a livello.

Nuove regole che rispondono infatti a nuove condizioni del territorio mutate nel tempo, con aumento della popolazione nelle località dell’Altovicentino e quindi anche della circolazione veicolare , nonostante le altre infrastrutture sorte nel frattempo. Tra i cambiamenti ritenuti più significativi, sono stati citati l’ampliamento del centro abitato di Marano Vicentino, la realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza della strada di accesso alla località Giavenale di Schio e quella all’intersezione con la strada di accesso al multisala Starplex che sorge a Marano nell’area dell’ex discoteca “Ciao Ciao”. Oggetto di attenta valutazione è stata inoltre la presenza di fermate del trasporto pubblico locale, che comporta il passaggio di pedoni e della cosiddetta utenza debole, e le numerose intersezioni e accessi carrai. Tutti “ostacoli” alla fluidità della strada che necessitano di limiti di velocità più contenuti rispetto agli attuali.

“Ci sono stati negli anni incidenti gravi e anche mortali lungo questa arteria – ieri lo ha sottolineato Valter Orsi – certo non basta un nuovo limite a risolvere il problema, ma ci auguriamo che sensibilizzi ad una maggiore attenzione da parte degli utenti e a comportamenti più prudenti”. “Fondamentale – hanno aggiunto Guzzonato e Michelusi – sarà il coordinamento con la Polizia e le forze dell’ordine, chiamate a far rispettare i nuovi limiti. Ma già il fatto che sia stata rideterminata la velocità è una risposta importante di attenzione non solo alla strada, che negli anni ha subito modifiche, ma anche e soprattutto ai cittadini che chiedevano interventi”.

L’ordinanza che rivede i limiti di velocità lungo la strada è in firma in questi giorni e sarà operativa non appena verrà posizionata la segnaletica verticale.