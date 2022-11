Topi nella scuola dell’infanzia: le minoranze chiedono delucidazioni al sindaco. Guzzonato: “Ci siamo subito attivati”

“Apprendiamo della chiusura temporanea di oggi e domani della scuola dell’infanzia comunale ‘Il Castello colorato’ di via Santa Lucia a Marano Vicentino a causa della presenza di alcuni topi all’interno della stessa. Il problema si era verificato anche le settimane precedenti, ed era seguita regolare derattizzazione che però non ha sortito l’effetto sperato, dal momento che la stessa cosa si è verificata anche in questi giorni. Data l’importanza dell’igiene negli edifici comunali, auspichiamo un maggiore controllo da parte degli organi preposti nel garantire la salubrità degli stessi e la massima attenzione nei confronti della salute dei bambini”.

Lo dichiarano le consigliere comunali di minoranza Vanna Dalla Vecchia, Giulia Berto e Marta Zambon del gruppo Noi di Marano, che sul fatto hanno presentato oggi una interrogazione con richiesta di risposta verbale in Consiglio comunale.

A rilevare la presenza degli animali in due aule sarebbe stato il personale scolastico e tenuto conto che una disinfestazione era già avvenuta la scorsa settimana, senza trovare una “soluzione definitiva”, il gruppo di minoranze vuol sapere dal sindaco, in particolare, quali siano state le cause della presenza dei topi nella scuola e per quale motivo la prima derattizzazione non abbia risolto il problema. Ancora, Noi di Marano vuol sapere quali misure l’amministrazione comunale intenda adottare per prevenire simili situazioni in futuro e se le famiglie che usufruiscono della scuola dell’infanzia sono state “tempestivamente informate sulle cause di quanto accaduto, sulla durata della chiusura della scuola e sulle misure volte a garantire l’igiene degli ambienti della stessa”.

“Credo sia doveroso specificare che non si tratta di ratti ma di topolini di campagna e che la scuola dell’infanzia non è comunale ma statale – spiega il sindaco Marco Guzzonato -. Come comune ci siamo in ogni caso mossi immediatamente in supporto alla scuola mettendo a disposizione la ditta alla quale ci appoggiamo per le disinfestazioni. Per quanto fastidioso può capitare che piccoli roditori si introducano negli edifici per trovare riparo in questo periodo. La ditta ha posizionato gli strumenti opportuni per la disinfestazione e, di conseguenza, sono state isolate alcune aree dell’edificio”.

“Domani – aggiunge Guzzonato – andremo in sopralluogo, visto che comunque la scuola sarebbe stata vuota per l’adesione delle insegnanti ad uno sciopero, assieme al dirigente scolastico e al Servizio Igiene e Sicurezza dell’Ulss 7 Pedemontana. In seguito, ed in base alle indicazioni dell’azienda socio-sanitaria, stabiliremo quali saranno le modalità di sanificazione, che pur essendo a carico della scuola vogliamo supportare per risolvere il prima possibile il disagio, ed in che tempi queste operazioni avverranno. Domani in giornata, assieme al dirigente daremo opportuna comunicazione ai genitori”.