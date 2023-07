Cede un travetto e cade dal fienile per quattro metri: ferito un 61enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Infortunio domestico, per fortuna senza conseguenze gravi, questa mattina a Monte di Malo: un 61enne è precipitato dal tetto di un fienile dove era salito per sistemare alcuni coppi danneggiati o spostati dalla recente ondata di maltempo.

L’uomo è stato travicello che ha ceduto ed è caduto all’interno del fienile su un solaio intermedio, situato quattro metri più sotto. L’incidente è avvenuto in via Giacobele intorno alle 9.30 di oggi, giovedì 27 luglio.

I soccorsi sono scattati subito: sul posto è accorsa un’ambulanza del Suem, arrivata dall’ospedale di Santorso e sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco per riuscire a calare in basso in sicurezza l’infortunato, che per fortuna non ha riportato lesioni gravi.

L’uomo è stato infatti trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dell’Alto Vicentino in codice giallo e non è in pericolo di vita.