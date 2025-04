A fuoco canna fumaria: pompieri evitano il coinvolgimento di tutto il tetto in legno

Alle 10,10 di oggi, martedì 8 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rivana a Sandrigo per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione su tre livelli. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre, giunte da Bassano del Grappa e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, un modulo antincendio, un’autoscala e un totale di 12 operatori, sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme. L’intervento ha richiesto la sezionatura di parte della copertura per evitare che l’incendio si estendesse all’intera struttura.

1 di 4

Le fiamme, probabilmente originate da una canna fumaria, hanno danneggiato le travi principali e parte della mansarda, utilizzata come ripostiglio.

Le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore e mezza.