Fa un frontale con l’auto e l’alcoltest è 5 volte il consentito: patente ritirata e denuncia

Ubriaco fradicio, si è schiantato contro un’altra auto facendo un frontale: per un guidatore di Monte di Malo è scatta la denuncia e i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida, in attesa delle decisioni della Prefettura di Vicenza.

I fatti sono successi a Monte di Malo la sera del 24 settembre, quando un 45enne del luogo in via Panizzon del Maso, alla guida della sua auto (una Fiat Multipla) ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi frontalmente contro un Fiat Ducato che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Quando i carabinieri di Malo sono arrivati sul posto, hanno capito subito che l’uomo era ubriaco: e infatti dall’alcoltest è emerso un tasso alcolemico pari a 2,50 grammi per litro. In sostanza, cinque volte il massimo consentito dalla legge. L’automobilista è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza e la patente di guida gli è stata ritirata per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Comando Compagnia di Schio hanno anche arrestato un giovane: il pomeriggio del 21 settembre hanno infatti rintracciato ed arrestato E.S., 22enne nato in Marocco e residente a Schio, in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giovane, infatti, aveva già l’obbligo di dimora a Schio per i reati contro il patrimonio: ha però violato questo vincolo e il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha emesso un nuovo provvedimento che ha aggravato la misura, prevedendo ora gli arresti domiciliari. Il 22enne, al termine delle formalità di rito, è stato quindi riportato al suo domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito degli stessi controlli, a Cogollo del Cengio la notte del 25 settembre, i carabinieri di Arsiero hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Piovene Rocchette che durante un controllo è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 12 centimetri. L’arma da taglio gli è stata sequestrata e il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per il reato porto abusivo di oggetti atti ad offendere.