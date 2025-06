Festival Fuoribosco al via: così cultura e spettacoli riscoprono colline e montagne scledensi

Torna, festeggiando la sua terza edizione, il Festival Fuoribosco, la rassegna messa a punto dall’amministrazione comunale di Schio con la collaborazione di molte realtà locali, pensata per offrire esperienze culturali e artistiche di qualità in luoghi suggestivi e spesso poco conosciuti del territorio collinare e non solo del scledense, come l’Altopiano del Tretto, il Monte Novegno e Monte Magrè.

Undici gli appuntamenti immersi nel verde, tra colline, montagne, contrade storiche e sentieri panoramici delle Prealpi vicentine: un ricco calendario di eventi dal 22 giugno al 7 settembre. Proprio questi paesaggi unici, che uniscono bellezza naturale e memoria storica, saranno la cornice per concerti all’alba, escursioni immersive, narrazioni scientifiche, passeggiate tra i profumi della lavanda e molto altro. “Fuoribosco è un festival ma anche un invito a riscoprire il nostro territorio con occhi nuovi – dichiara il vicesindaco, Barbara Corzato – una formula che abbina cultura, natura e relazioni che si è rivelata vincente perché parla tanto ai cittadini quanto ai visitatori, offrendo momenti di condivisione in contesti di grande suggestione. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’identità del Tretto e di Monte Magrè e incentivare un turismo consapevole e sostenibile, a favore anche delle piccole realtà locali”. Tra i principali obiettivi della rassegna ci sono infatti la valorizzazione del territorio, la promozione della residenzialità nelle aree collinari, il sostegno alle attività economiche locali e la diffusione di uno stile di vita lento, consapevole e a contatto con la natura. Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti: maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.visitschio.it e sulla pagina Instagram @visitschio.

Il programma completo del Festival Fuoribosco 2025:

22 giugno, ore 9.00 – Busa Novegno

Mancò un soffio – Passeggiata storica – a cura di Ass. IV Novembre

28 giugno, ore 17.30 – Azienda In Costa al Sole, Poleo

Suoni che profumano di lavanda – Esperienza sonora immersiva – Valle dei Draghi APS, Giuseppe Dal Bianco

4 luglio, ore 20.30 – Chiesa S. Ulderico, Tretto

Concerto d’estate – Due cori, un incontro di voci e armonie – Coro G.E.S. Schio APS, Coro Énosi Voices

13 luglio, 9.00-13.00– Magrè di Schio

Rock ‘n Walk – Escursione e visita al Museo Geomineralogico – Biosphaera SCS, Museo Geomineralogico Schio

26 luglio, ore 5.30 – Contrà Marzarotti, San Rocco

Bravi e maledetti – Concerto all’alba – Gruppo Caronte

27 luglio, ore 16.00 – Trattoria Diana, S. Ulderico, Tretto

Il respiro dell’acqua – Energia in movimento – Le Guide, Coop. Studio Progetto, Fondazione Cariverona, Impianti Astico

10 agosto, ore 18.00 – Trattoria all’Antenna, Magrè

Pellicole – Concerto cameristico sul cinema italiano – Quintetto Neuma

16 agosto, 15.00-18.00 – Monte Novegno, Malga Davanti

Il tesoro del Novegno – Caccia al tesoro e merenda – Biosphaera SCS, Malga Davanti

23 agosto, ore 20.30 – Camping Cerbaro, Tretto

Abitare lo spazio – Narrazione scientifica e musica – Gruppo Caronte, Fabio Peri

31 agosto, 8.00-17.00 – Monte Novegno

Sulle ruote del Novegno – Escursione in e-bike – Piccole Dolomiti E-bike

7 settembre, ore 19.00 – Agriturismo Il Maggiociondolo

Vibrazioni nell’aria – Concerto all’aperto – Agriturismo Il Maggiociondolo, Ulrike Hofmann, Gianni Fassetta

