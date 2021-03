Non rientra a casa dal giro in moto sul Tretto. Stroncato in strada da un malore

La prima ipotesi riconduce a un probabile malore improvviso, dopo aver accostato la propria motocicletta a bordo strada, senza avere il tempo però di chiedere aiuto.

Si pensa infatti a un infarto come causa primaria della morte di un centauro vicentino le cui generalità non sono ancora note, deceduto ieri sulle strade di località Santa Caterina, sul Tretto di Schio.

Nonostante nei primi momenti si parlasse di incidente stradale, sulla scorta di quanto comunicato da automobilisti di passaggio nell’area di montagna sul Tretto – circostanza poi smentita – ci sarebbe invece un malessere fatale all’origine del decesso di un motociclista che si è accasciato al suolo nei pressi di località Santa Caterina, intorno alle 16.45 di domenica.

A richiedere l’intervento dei soccorsi medici alcuni passanti che ieri frequentavano l’area di montagna, che hanno tentato di prestare aiuto in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. Per l’uomo sceso dalla sella, però, non c’è stata possibilità alcuna di ripristinare un filo di vita nemmeno dopo i prolungati tentativi di rianimazione. Sul posto sono stati visti gli agenti di polizia locale del consorzio Alto Vicentino, incaricati di ricostruire quei drammatici minuti dopo aver informato la Procura di Vicenza dell’accaduto. Scontata la disposizione dell’esame autoptico sul corpo dell’uomo per verificare in maniera definitiva la morte naturale.

La notizia sarà aggiornata nelle prossime ore sulla base del rapporto atteso da parte del comando di Schio.