Covid, bollettino: 12.916 nuovi casi, 417 vittime. Via libera alle vaccinazioni in farmacia

Sonoaccertati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dimolecolari e antigenici processati. I numeri forniti dal ministero della Salute, registrano quindi un calo rispetto a ieri, con(ieri era al 7,2%) anche per via del numero ridotto di test effettuati.in un solo giorno per un totale, da inizio pandemia, di 108.350 decessi.: sono 3.721, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192 (ieri erano stati 217).

Intanto il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei ha rivelato che “i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile”. Lo ha fatto sapere a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova, dopo aver avuto una conversazione con il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo.

Presente alla cerimonia anche Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile che ha ribadito l'importanza della vaccinazione. "Non fermiamoci ai numeri" ha detto perché "non siamo qua a fare classifiche. A noi interessa che ci si immunizzi". "Siamo in guerra, servono norme da guerra" ha quindi chiosato Curcio che mercoledì sarà con Figliuolo in Lombardia per visitare alcuni centri vaccinali.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha invece firmato il protocollo che dà il via libera alle vaccinazioni nelle farmacie e ha spiegato – in videoconferenza alla riunione del G7 – di essere "al lavoro per il Green pass entro l'estate".