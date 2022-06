Nuoto, Thomas Ceccon è campione del mondo nei 100 dorso (con record). L’oro è suo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

ORE 19.05 – Thomas Ceccon entra nell’acqua dorata dei Mondiali di Nuoto di Budapest e ne esce col medaglia più ambita al collo, polverizzando inoltre il record assoluto nei 100 metri dorsi. Imprendibile il siluro acquatico di Schio, che abbassa il primato mondiale di ben 25 centesimi di secondo, fissando un crono incredibile di 51”60.

Dal tuffo allo sprint finale il nuotatore veneto è rimasto saldamente in testa, frantumando il muro dei 52 secondi e godendosi il 1° posto iridato. Si tratta della sua prima medaglia individuale nella kermesse ungherese, dopo quelle conquistate nelle staffette a squadre e un piazzamento in finale – 5° posto – nei 50 farfalla solo ieri.

ORE 12 – mancava ancora la medaglia individuale al collo del nuotatore vicentino Thomas Ceccon, il siluro acquatico di Schio impegnato con il costume e la cuffia della Nazionale ai Mondiali di Nuoto 2022 a Budapest in Ungheria. Dopo il podio in staffetta 4×100 mista e due record italiani abbattuti, ieri è arrivato un 5° posto dolceamaro nella finale dei 50 farfalla, nuotati a distanza ravvicinata – una manciata di minuti appena – dalla semifinale dei 100 dorso: combo di specialità di distanza dove il campione veneto ha raccolto i suoi migliori risultati in carriera.

Alle 19 di lunedì nella Duna Arena del nuoto ungherese ultimo tuffo in vasca dunque per Thomas, che ha le carte in regola per una medaglia individuale ma con la consapevolezza nello staff azzurro che tutto si giocherà sul filo dei centesimi.

Con il bronzo già in tasca nei 400 stile libero a squadre, l’eclettico 21enne scledense porta in acqua il terzo stile del suo bagaglio con la doppia qualifica – e faticata – di ieri. Superata la prima tornata delle qualificazioni del mattino, sempre insidiosa, dove Thomas Ceccon ha conquistato il 3° tempo della sua batteria con un crono di 53”70 sufficiente per assicurarsi un posto in semifinale, nuova doppia vasca di andata e ritorno nel pomeriggio di domenica. Qui il siluro non si risparmia e si migliora di quasi un secondo e mezzo rispetto al mattino, segnando sul cronometro il suo personale nonchè record italiano assoluto: 52”12 il tempo.

Una prova di primo livello internazionale che va a ritoccare in modo marcato il precedente primato tricolore sempre di Ceccon, messo “nero su bianco” in estate alle Olimpiadi di Tokyo. Soglia abbassata di 18 centesimi e secondo posto di qualifica assoluto, alle spalle solo del greco Christou, con 52”09 e davanti all’americano Armstrong. La finale dei 100 dorso sarà trasmessa in diretta da Rai 2 questa sera alle 19.



Nessun dramma per il podio mancato di pochi centesimi nei 50 farfalla, la gara sprint in cui Ceccon si è cimentato meno di mezz’ora dopo aver centrato il “tempone” nella sua gara preferita. Una sbavatura nel finale gli è probabilmente costata quel decimo di secondo che lo ha estromesso dalla zona medaglie, con oro all’imbattibile Dressel portacolori a stelle e strisce. Un 5° posto mondiale rimane un risultato di primissimo piano e conferma il nuotatore vicentino tra i più forti del pianeta acquatico.