Ceccon a Merano: una rinuncia imprevista, un 2° posto dolceamaro e la vittoria nei “suoi” 100 dorso

Tutt’altro che una passeggiata a filo d’acqua di Thomas Ceccon, impegnato nel corso del weekend nel meeting di Merano in Alto Adige nel cammino di avvicinamento ai Mondiali 2025. Il siluro azzurro di Magrè è tornato alla base con due podi dopo l’imprevisto iniziale di venerdì, per via dell’intoppo in autostrada A22 che gli ha impedito di gettarsi in vasca.

Non esaltante il 2° posto di sabato nell’unico tuffo in piscina compiuto, nei 50 rana, tutto come da pronostici invece nella specialità di cui il 24enne è il re assoluto al mondo, per il primato e l’oro olimpico di Parigi, vale a dire i 100 dorso. Nella nona edizione di Cool Swim Meeting fissato il tempo di 53”91 senza strafare – il suo record planetario è 51”90 – ma da dire con il giovane emergente Christian Bacico a rendere meno scontato del previsto il rush solitario di Ceccon, dietro di soli 28 centesimi.

Si tratta del penultimo impegno in competizioni ufficiali per Ceccon e gli altri nuotatori della flotta azzurra, alcuni dei quali ancora alla ricerca dei tempi-milite per qualificarsi agli ormai prossimi Mondiali di Singapore, in Asia orientale. Per l’asso originario di Schio, reduce dall’esperienza in terra e acqua australiane, già tre i pass individuali incamerati da tempo: 100 e 200 metri dorso, 100 farfalla e 4x100m stile libero.

Nel prossimo fine settimana tutti i big saranno in rampa di tuffo al Foro Italico di Roma, per il Trofeo Settecolli, Thomas Ceccon compreso. Lo stesso vale per le altre brillanti punte di diamante del nuoto vicentino come Paolo Conte Bonin e Massimiliano Matteazzi, anche loro protagonisti a Merano. Per il primo un argento nei 50 farfalla, per il secondo firmato doppio successo domenica nei 200 rana e nei 200 misti. Molto bene anche Tommaso Griffante, che cala un tris nelle distanze lunghe a stile libero (400, 800 e 1500).

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.