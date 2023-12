Occhio al cantiere, iniziano oggi i lavori sul passaggio a livello “clou” per il traffico a Schio

Lavori in corso secondo i programmi da lunedì mattina all’alba di oggi e fino a venerdì 18 dicembre a Schio, all’altezza del passaggio a livello di via dell’Industria, snodo importante del traffico dell’Altovicentino. Cittadini e utenti abituali della strada sono già informati che non sarà mutata la viabilità in questa sede, ma si tratta di un intervento necessario per la manutenzione della rete del gasdotto. Cantiere che necessita della chiusura dal transito dei veicoli su una corsia, nel dettaglio e come da comunicazioni del Comune quella in direzione della zona industriale scledense. Rimarrà invece regolare il traffico su rotaia della linea ferroviaria Schio-Vicenza per i pendolari sui treni.

I lavori programmati prevedono la sostituzione di una tubazione del gas senza andare a infatti interrompere la linea, ma il “rovescio della medagli” presuppone invece intervenire sulla corsia stradale che rimarrà quindi chiusa al transito per quasi due settimane nei giorni ferali e nel week end dell’Immacolata. “Nei giorni di cantiere, per i veicoli provenienti da Magrè e diretti verso la zona industriale – l’indicazione viene dal Comune di Schio – si consiglia di deviare all’altezza della rotatoria di viale Europa Unita per imboccare la nuova bretella della SP46 e proseguire per via dell’Artigianato. In alternativa è possibile deviare alla rotatoria di via Paraiso con viale dell’Industria per imboccare via Paraiso, poi via Baccarini, via Martiri della Libertà, viale Santa Croce e ritornare su viale dell’Industria”.