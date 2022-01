Padel, apre la prima struttura dell’Alto Vicentino con tre campi indoor

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche a Schio si potrà praticare la disciplina del momento, il padel. Sarà, infatti inaugurata, una nuovissima struttura che prevede tre campi indoor, con spogliatoi e un’area ristoro dedicata ai tesserati. L’impianto, che si trova in viale dell’Industria 108 risulta il primo realizzato nell’alto vicentino e prende il nome di PadelSpot Schio. L’inaugurazione ufficiale avverrà, domani, 15 gennaio. Nato nel 1969 da un invenzione del messicano Enrique Corcuera, intenzionato a costruire un campo da tennis nella sua abitazione si è trovato ad avere i muri perimetrali a ridosso dell’area, concepì così l’idea di renderli parte integrante del rettangolo di gioco regolamentandolo successivamente e nominandolo proprio padel.

«Il padel sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese, basti pensare che nell’ultimo anno si registra un incremento del 120% di strutture pensate per questa pratica con 4mila nuovi campi – spiega l’assessore allo sport, Aldo Munarini -. Schio, dunque, amplia ancora di più la sua offerta sportiva rivolta a tutto il territorio dell’Alto Vicentino. In Veneto sono circa 136 i campi suddivisi in 52 strutture. Si tratta di uno sport adatto a tutte le età e che è alla portata di tutti. Ci sono già diverse realtà che si sono fatte avanti e nel futuro prossimo quasi sicuramente alcune aree di proprietà comunale verranno date in concessione proprio per la pratica del padel».

I 3 campi della struttura di viale dell’Industria sono campi panoramici e testurizzati, come quelli utilizzati nelle tappe del World Padel Tour. Questo tipo di pavimentazione è più sottile rispetto agli altri tipi e assorbe meglio gli urti. Tra i soci del nuovo PadelSpot Mauro Zironelli ex giocatore di Vicenza e Fiorentina, Michele Cavion giocatore di Schio in forza al Brescia e Marco Cunico ex giocatore professionista.