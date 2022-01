Nuovo scandalo a Downing Street: un party la sera prima dei funerali del principe Filippo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grandi festeggiamenti la sera prima del funerale del principe Filippo. A lanciare il nuovo scandalo in Gran Bretagna è il “Telegraph”, secondo il quale un party a base di alcol si sarebbe tenuto a Downing Street, dove lo staff di Boris Johnson si sarebbe riunito, in pieno lockdown, per salutare James Slack, il capo della comunicazione del premier.

Per il giornale era la sera del 16 aprile 2021 e il giorno dopo tutto il mondo avrebbe visto le immagini della regina Elisabetta seduta da sola in chiesa, al funerale del marito defunto, in osservanza delle norme anti-Covid. Ancora il “Telegraph” cita nuovi report sul party-gate dopo le ammissioni del premier su un incontro nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020, proprio quando il Paese era in pieno lockdown.

Stando all’articolo, che rischia di suscitare non poco scalpore nel Paese, alcuni consiglieri e funzionari pubblici si sarebbero riuniti dopo il lavoro in due occasioni, il 16 aprile dello scorso anno, per salutare Slack e anche per congedare uno dei fotografi personali del primo ministro. In entrambe le occasioni non sarebbe mancato l’alcool e testimoni avrebbero raccontato di gente che beveva e ballava fino a tarda notte.

Vicende che alimentano il malcontento anche all’interno dello stesso partito di Johnson: secondo quanto riporta il Guardian, più del 60% dei deputati conservatori sono ora favorevoli alle dimissioni del capo del governo tanto da iniziare a discutere apertamente dell’invio di alcune lettere a Graham Brady, il presidente del comitato 1922 (il gruppo conservatore alla Camera dei Comuni), per chiedere un voto di sfiducia nei suoi confronti.

E intanto arriva il mea culpa di Boris Johnson. Il premier britannico, tramite un suo portavoce, si scusa ufficialmente con Buckingham Palace per quanto accaduto il giorno prima del funerale del principe Filippo. “E’ del tutto deplorevole che ciò sia avvenuto in un momento di lutto nazionale” ha affermato il portavoce.

