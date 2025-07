Padel Spot “arraffa” medaglie nel circuito Raft. I pionieri dell’Altovicentino sono i più titolati in Italia

Due scudetti nazionali nel circuito amatori Raft Padel piazzando ben quattro team nelle varie finali disputate a giugno a Grosseto, la promozione dalla D alla serie C maschile in egida federale Fitp (al primo tentativo), tante idee in cantiere per il futuro imminente e un serbatoio di praticanti di ogni livello di gioco, genere ed età che conta oggi ben 700 iscritti. Dei quali 400 nei primi 12 mesi, a testimonianza del boom centrato in pieno. Sono alcuni numeri e i primi sogni realizzati in soli tre anni e mezzo di attività sportiva da Padel Spot Schio, il primo centro a proporre la pratica sportiva del padel per l’Altovicentino.

Da pionieri, quando nel gennaio del 2022 nella sede di via dell’Industria s’inaugurarono i tre campi subito “assaggiati” da decine di curiosi nel tempo divenuti appassionati, lanciando da queste parti un trend che ha coinvolto l’Italia intera, attraversando il Mediterraneo dalla Spagna. Un investimento, per la cinquina di soci attivi allora come oggi, che trova radici nel denominatore comune del mondo del pallone – Mauro e Mirko Zironelli, Marco e Andrea Cunico, insieme al calciatore biancorosso di Schio Michele Cavion -, forse “temerario” per quei tempi post pandemici. Rivelatosi al contrario indovinato, visto il “giro” di padelisti che fanno da vero e proprio spot a Padel Spot, con la loro presenza assidua a Schio.

Una storia di imprenditoria sportiva ancora recente che ha visto i “5 moschettieri” inserire di stagione in stagione delle novità, con il classico mattone dopo mattone inserito con passi misurati. Creando appartenenza. Dando spazio al divertimento per un gioco che spopola a Schio come altrove, e un pizzico di socialità per tutte le età intorno ai campi attrezzati e, ovviamente, al bancone. Che non guasta mai. Ed ecco allora nascere corsi per principianti e poi di perfezionamento in base al livello di gioco, dei tornei interni in “tutte le salse”, feste extra campo per i soci del circolo e, in questa stagione, l’istituzione di più squadre che rappresentano Padel Spot in provincia e in Veneto. Senza dimenticare l’Academy seguita dai giovani e pimpanti maestri Geremia Bicego e Filippo Pellizzari.

La lista? Una prima squadra in serie D maschile federale (subito è arrivata la promozione) per i maschi e una serie D al femminile in ambito Fitp. Poi il “pianeta Raft”: la squadra Gold che si laurea campione d’Italia Raft Padel (ai danni di un club di Bergamo), due team di categoria Silver (maschili) qualificatosi per le medesime fasi finali nazionali in Lazio – e affrontatisi uno contro l’altro nel derby in semifinale -, con stessi destini e destinazione anche per la squadra del misto e quella del gradino inferiore (denominato Bronze), tutti a Grosseto per l’evento clou della stagione. Una spedizione di una cinquantina di persone partite da Schio e dintorni, portando tutti i gruppi almeno all’ultimo atto e tornando a casa dopo un week end intensissimo con un bottino di due ori (oltre ai Gold anche i Bronze), due argenti (Silver e misto) e un bronzo (Silver-bis).

“Credo di poter dire che nessuno si aspettasse questi risultati sul piano sportivo – spiega Mauro Zironelli, portavoce della proprietà -. Subito da elogiare è il super lavoro del maestro Geremia Bicego, il direttore tecnico dell’Academy, che si è sobbarcato davvero una grande responsabilità ricordando i soli 25 anni di età. La soddisfazione? Sarà bello poter esibire lo scudetto stampato per le due squadre vincitrici, sfiorando di conquistarne altri due e dopo un poker di finali centrato. Dietro c’è stato un impegno di tutti, noi siamo contenti di aver messo ragazzi e ragazze nelle condizioni di allenarsi e ringraziamo i capitani di ciascun team ma anche tutti gli sponsor che hanno consentito di rendere subito memorabile questa stagione agonistica”. Dei giorni scorsi di luglio, anche le affermazioni sul podio nel torneo “Palladio” disputato in piazza dei Signori.

A distanza di 46 mesi da quella festa di inaugurazione dei primi giorni del 2022, tra tanti timori dovuti alla pandemia compensati però dallo slancio e dalla voglia di premere subito il tasto On, si possono fare bilanci e riflessioni che seguono alla concretizzazione di un’idea. “Sicuramente siamo contenti di essere diventati un punto di riferimento per la città di Schio e le zone limitrofe, scoprendoci anche punto di ritrovo per famiglie. Andiamo fieri – continua Zironelli – di aver continuato ad investire sulla struttura, ad esempio migliorando gli arredi e offrendo agli utenti aria condizionata in estate e riscaldamento in inverno. E proponendo eventi per tutti, dai tornei di circolo ai ‘rodeo”, il torneo di Carnevale e uno dedicato come memorial ad un nostro amico che non c’è più, Alessandro Saccardo. Per il futuro stiamo pensando anche ad allestire squadre per gli Over. Alla fine, ci fa bene sapere che l‘intuizione è stata quella giusta, ne abbiamo avuto conferma nei numeri e nelle attestazioni di stima che riceviamo. Ci tengo a dure che da solo non sarei stato in grado di portarla avanti, quindi un grazie enorme va a tutti i soci e ai consigli che ciascuno ha portato: più teste ragionano meglio, lo sappiamo”.

Per chi intende cimentarsi in vibora, bandeja e uscita di parete da queste parti e conoscere i “pionieri” altovicentini e i loro collaboratori porte aperte ogni giorno dalle 9 alle 24 (fino alle 18 al sabato e domenica).

Le squadre:

PADEL SPOT GOLD – 1° posto nazionale Raft Padel categoria Gold

Geremia Bicego

Filippo Pellizzari

Simone Gramola

Filippo Cristofoletti

Giacomo Dalle Molle

Simone Spigarelli

Pierluca Faccin

Matteo Rigo

PADEL SPOT SILVER 1 – 2° posto nazionale Raft Padel categoria Silver

Fabris Giovanni

Fabris Francesco

Pozzato Giulio

Selmo Elia

Rossi Federico

Dall’Osteria Marco

Incalza Mattia

1 di 4

PADEL SPOT SILVER 2 “MAVERICKS” – 3° posto nazionale Raft Padel categoria Silver

Sella Lorenzo

Sirotti Francesco

Simonato Mirco

Simonato Matteo

Galan Juan José

Busin Francesco

Fabbian Marco

PADEL SPRITZ BRONZE – 1° posto (BRONZE VINCITORE)

Massa Michele

Colombara Luca

Grotto Mauro

Zio Giovanni

Dall’Osteria Marco

Fabris Giovanni

Rossi Federico

PADEL SPOT MISTO – 2° posto nazionale Raft Padel

Silvia Maggio

Geremia Bicego

Simone Spigarelli

Filippo Pellizzari

Anna Peretto

Hilary Menara

Giacomo Dalle Molle

Pierluca Faccin

Simone Gramola

Filippo Cristofoletti