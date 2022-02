Parcheggi cittadini poco utilizzati, a picco gli introiti. Urgono investimenti per la lotta al degrado

Introiti in caduta libera per le aree di sosta comunali a pagamento. Da gennaio 2021 l’amministrazione comunale di Schio ha affidato in gestione i parcheggi alla società Abaco Spa già affidataria di altri servizi assegnati nello stesso territorio. I dati riportati da Alex Cioni, consigliere di SchioCittà Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia, sono preoccupanti perché registrano un calo di incassi che persiste dal 2014 quando nelle casse erano entrati 552.469 euro. In pochi anni i ticket venduti si sono ridotti di oltre 120 mila euro.

Il parcheggio di Piazza Statuto, che conta 92 posti auto, rimane il più utilizzato dai cittadini con quasi 100 mila euro incassati nel 2021, mentre il vicino parcheggio sotterraneo di via Cardinal Dalla Costa (280 posti auto), entrato in funzione nel 1998, rimane al palo con soli 21 mila euro di introito. Sono stati 338.705 i ticket erogati per un totale di 433.418 euro. Abaco Spa ha però aumentato notevolmente le sanzioni comminate alle auto in sosta per il mancato pagamento. Basti pensare che nel 2019, quando i controlli erano affidati alla Polizia Locale, sono state emesse 518 multe, solo 364 invece nel 2020. Il concessionario esterno ha moltiplicato i verbali raggiungendo lo scorso anno il numero di 2157, oltre il 300 per cento in più.

Il consigliere Alex Cioni, non ha mai nascosto le proprie perplessità in merito all’assegnazione ad un ente terzo per la gestione dei parcheggi e rincara la dose parlando della struttura interrata di via Cardinal Elia Dalla Costa. “Da anni insisto nel ritenere prioritario riqualificare la struttura che dal suo esordio non ha mai visto alcun intervento di sistemazione” spiega Cioni che lo scorso fine settimana durante in un giro d’ispezione ha trovato perfino una siringa abbandonata all’interno del bagno pubblico.