Pasquetta sotto canestro per il Famila Schio: stasera gara1 di semifinale. Ospite il Ragusa

Le imbattute atlete del Famila Basket Schio tornano subito sul parquet stasera, a soli tre giorni dall’agevole conquista del pass per una delle due semifinali. La doppia vittoria sulle Lupe padovane di San Martino, con qualche brivido al ritorno, lancia le orange verso un nuovo confronto con la Virtus Eniene Ragusa, “cliente” fisso nei playoff scudetto oltre che nella altre competizioni.

Con il pronostico dalla propria parte, il quintetto scledense si giocherà il primo round oggi alle ore 20 al Palaromare. Torna capienza al 100% per il pubblico, con biglietti disponibili e diretta televisiva sul canale della Lega Basket Femminile (Lbftv). Dopo i simpatici auguri di buona Pasqua rivolti ai tifosi e a tutti i membri dello staff con tanto di uovo di cioccolato spaccato sul parquet, si torna a lanciare la palla a spicchi contesa, al meglio delle tre gare.

Famila reduce da un 76-67 che vale come target raggiunto ma il cui punteggio finale che svia dalla reale conduzione di gara, venerdì sera, che ha visto le Lupe quasi sempre avanti nel punteggio e scledensi a rincorrere con poca brillantezza. Solo nel finale, la prestanza fisica e la qualità delle padrone di casa è venuta fuori, contro le giovani padovane uscite tra gli applausi dello sportivo pubblico di Schio che ne ha riconosciuto la grinta e il talento. Negli altri duelli spuntano come vincenti le campionesse d’Italia in carica dell’Umana Reyer Venezia che battono non senza patemi Campobasso, e Virtus Bologna sul Costa Masnaga, secondo le previsioni della vigilia. Ragusa ha invece eliminato Lucca nel quarto di finale più equilibrato in assoluto.

In gara 1 dei Quarti era stata tutta un’altra storia, con un +30 alla sirena finale (86-56 lo score sul display al Palalupe) che lasciava intendere a tutti un divario incolmabile tra le due venete, mettendo in conto anche le assenze per infortuni tra le fila delle sanmartinesi. In quell’occasione festa grande per i 3 mila punti in carriera di Francesca Dotto, pilastro delle arancioni. Tra campionato in regular season e playoff il Famila Basket Schio viaggia sul record di 25 successi in altrettanti incontri, smanioso di proseguire la serie positiva fino all’ultimo atto e tornare a cucirsi lo scudetto sulla canotta, che manca dal 2019.