Pasubio Tecnologia ottiene la qualifica di fornitore cloud per la pubblica amministrazione

Il 2020 è stato un anno molto positivo per Pasubio Tecnologia che, dopo avere visto l’entrata di nuovi sette enti nella compagine sociale, si è chiuso con l’approvazione del nuovo Piano Industriale 2021-2022. Il Piano prevede un biennio di forte crescita nei ricavi e nelle attività erogate, ma anche la crescita del personale, con nuove assunzioni in vista già nelle prossime settimane.

La società, a totale capitale pubblico e che eroga servizi digitali per la pubblica amministrazione, dopo essere stata censita come “candidabile a Polo strategico nazionale”, nei giorni scorsi ha anche ottenuto l’importante qualificazione come fornitore di servizi Cloud (Csp) nel Catalogo di AgId ( Agenzia della Presidenza del Consiglio per l’Italia Digitale).

“Per le PA è un obbligo acquisire servizi qualificati, quindi inseriti in questo catalogo. Questa qualificazione semplifica e giustifica l’erogazione di servizi cloud ai soci e ai non soci, ma soprattutto ribadisce la nostra rilevanza e la nostra capacità di effettuare le giuste scelte tecnologiche, guidando i processi di digitalizzazione dei nostri enti” afferma Laura Locci, amministratore unico di Pasubio Tecnologia.

Apprezzamento e soddisfazione unanimi sono stati espresse dall’assemblea dei soci. Per il sindaco del Comune di Schio Valter Orsi “il lavoro svolto in questi anni ha portato la società a livelli nazionali e unica in Veneto: questo è merito di preparazione, professionalità e dedizione e su queste basi bisogna proseguire per cogliere ulteriori ambiti risultati”. Dello stesso avviso l’assessore di Thiene, Giampi Michelusi: “Pasubio Tecnologia rappresenta per il nostro territorio un riferimento di grande affidabilità e competenza, che assicura agli enti pubblici una garanzia tecnologica di alto livello. La crescita della società, dal punto di vista della sicurezza informatica e della vasta proposta offerta, è frutto dei grandi risultati

ottenuti finora a livello regionale e nazionale”.

“E’ davvero una bellissima notizia che va a significare ancora una volta la qualità del lavoro svolto e la capacità della società. La competenza, le idee chiare e la visione ‘lunga’ che Pasubio Tecnologia ha avuto in questi anni, oltre che vincenti, si sono dimostrate utilissime per i Comuni e quindi per i cittadini del nostro territorio” chiosa infine Giancarlo Acerbi, sindaco di Valdagno.