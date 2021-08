Pensionata fa inversione e taglia la strada a un quad: ferito il guidatore

Un incidente in Zona Industriale a Schio stamane ha avuto per protagonista una pensionata e il guidatore di un Quad. Ad avere la peggio, quest’ultimo, portato all’ospedale di Santorso in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto in viale dell’Industria alle 9.40 di stamane, venerdì 13 agosto. P.G., una pensionata di 82 anni di Zanè, alla guida di un’utilitaria Toyota Aygo, stava percorrendo viale dell’Industria con direzione Schio centro. Poco prima dell’intersezione con via Molise (di fronte a Old Wild West) si è fermata sul lato destro della strada e poi ha effettuato un’inversione di marcia proprio mentre, da dietro, sopraggiungeva un Quad guidato da un ragazzo di Rotzo di 25 anni. Questi non è riuscito ad evitare l’auto in manovra, schiantandosi sulla sua fiancata.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 dal vicino ospedale di Santorso: il guidatore del Quad è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso, a causa dei traumi riportati, mentre una squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area. I rilievi dell’incidente e la regolazione del traffico sono stati invece eseguiti da due pattuglie della polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.