Perde il controllo del furgone e si schianta all’interno del tunnel: ferito un uomo

L’autista di un furgone è stato colto da un malore mentre transitava all’interno del tunnel che collega Schio e Valdagno: l’uomo è stato portato in ospedale dopo che il suo mezzo ha centrato una centralina.

L’incidente è avvenuto alle 13.40: il furgone viaggiava in direzione di Schio ed era a un chilometro dall’uscita. A bordo, oltre al guidatore, c’era una donna rimasta illesa. Forse per un mancamento dell’autista, il mezzo ha prima urtato il muro di laterale e poi si è schiantato – sulla corsia opposta di marcia – contro gli impianti tecnologici di una piazzola di emergenza. Entrambi gli occupanti sono usciti autonomamente dal veicolo, che emanava fumo. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito per accertamenti in ospedale, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e il mezzo. Sul posto anche la polizia locale. Per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre di pronto intervento del tunnel nonché quelle di Vi.Abilità. Attualmente il tunnel è ancora chiuso al fine di permettere la riparazione di una centralina elettrica.