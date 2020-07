Fa un bagno nel Leogra e non riemerge: annegato un giovane di 25 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia nel tardo pomeriggio in località Asse a Torrebelvicino: un giovane di nazionalità straniera – probabilmente di origini africane – ha perso la vita dopo essersi tuffato nel Leogra per cercare riparo dalla calura, a pochi passi dalla strada provinciale 46.

La vittima è un 25enne residente a Schio, Emmanuel Ehizibue, che era sul posto con alcuni amici: questi durante un bagno si sono accorti di lui fermo sott’acqua in profondità e non senza fatica l’hanno tirato a riva, facendo scattare i soccorsi.

Sono stati gli stessi ragazzi a praticare le prime manovre di rianimazione, poi sostituiti dal personale dell’ambulanza di Santorso e dall’equipe medica dell’eliambulanza di Verona, atterrata in prossimità del luogo della disgrazia. Le manovre rianimatorie sono andate avanti per ben tre quarti d’ora, purtroppo inutilmente: per il venticinquenne non c’è stato nulla da fare. Constatato il decesso, per la rimozione della salma è intervenuta una squadra del soccorso alpino di Schio, avvicinatasi in jeep e poi scesa sul greto a piedi. Dopo averla imbarellata, l’ha trasportata fino alla strada per affidarla al carro funebre.

Notizia in aggiornamento