Piazza Statuto riabbraccia il mercato: da mercoledì il ritorno delle bancarelle nella location rinnovata

Tornerà a colorarsi coi suoi banchi, a partire da mercoledì prossimo, il mercato in Piazza Statuto, nella sua collocazione originaria davanti al Municipio. Un ritorno atteso dopo gli importanti lavori di rigenerazione urbana costati 2milioni e 400 mila euro, di cui un milione e 220 mila finanziati con fondi PNRR, che hanno coinvolto la piazza con Palazzo Garbin.

I lavori, avviati nell’autunno del 2023, avevano reso necessaria la temporanea

redistribuzione dei 44 posteggi in altre zone del centro Città, in particolare in Piazzale

Baracca ed in via Romana Rompato, oltre che in alcuni spazi liberi del mercato.

La riassegnazione era avvenuta sulla base della graduatoria per anzianità degli ambulanti

che occupavano originariamente Piazza Statuto, i quali avevano potuto esprimere la

propria preferenza tra i posti disponibili. Oggi, con lo stesso criterio, gli ambulanti hanno

avuto la possibilità di scegliere se ritornare in Piazza Statuto o mantenere la postazione

temporanea che hanno occupato negli ultimi 18 mesi. Da mercoledì prossimo quindi, e anche il sabato, Piazza Statuto tornerà ad ospitare i banchi del mercato, nel rispetto della nuova disposizione semplificata e razionalizzata e che sarà prossimamente formalizzata attraverso l’aggiornamento del Piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche ed il relativo Regolamento.

Una piazza riqualificata che comporterà dei benefici per gli stessi ambulanti, non solo dal punto di vista logistico ed estetico, ma anche perché le opere hanno permesso di ristrutturare completamente i sottoservizi: l’acquedotto, la rete del gas metano, le reti fibre ottiche, la fognatura bianca e nera, la elettrica con l’installazione di nuove colonnine con ulteriori prese elettriche che garantiranno un migliore servizio sia per gli ambulanti del mercato che per le future manifestazioni in piazza Statuto. “Passo dopo passo piazza Statuto rinasce – commenta il sindaco, Cristina Marigo – dopo l’importante intervento di riqualificazione svolto negli ultimi tempi. Un bentornato quindi a chi ha scelto di tornare in Piazza Statuto e un buon lavoro a tutti gli operatori. Il mercato è un elemento importante della nostra vita cittadina, un luogo di relazioni, lavoro e socialità ed il ritorno in piazza Statuto rappresenta una restituzione simbolica, ma anche concreta di uno spazio rinnovato alla comunità e agli operatori”.

E per assicurare la corretta sistemazione degli operatori nei nuovi spazi, mercoledì mattina saranno presenti i tecnici dell’Ufficio Commercio, oltre agli agenti della Polizia Locale, ai volontari del 182° Nucleo Associazione Nazionale Carabinieri, alla Protezione Civile oltre ai membri dell’associazione Volontari di Schio 2020 con cui il Comune collabora: “Questo ritorno – aggiunge il vicensindaco con delega allo Sviluppo Economico e innovazione, Barbara Corzato – è il risultato di un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria – Confcommercio, Confersercenti e Coldiretti – che ringrazio perché, dal momento in cui è reso necessario il primo provvisorio spostamento, hanno collaborato con l’amministrazione comunale. La nuova disposizione, studiata per essere più funzionale, verrà presto formalizzata con un aggiornamento del Regolamento comunale, che sarà portato all’approvazione del Consiglio comunale”.

